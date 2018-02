Sieg und Niederlage für Bayreuth Tigers

Überraschend bezwangen die Bayreuther die Bietigheim Steelers mit 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0) nach Penaltyschießen. Zwei Tage später waren sie bei Play-off-Anwärter Dresdner Eislöwen ohne Chance und unterlagen deutlich mit 0:5 (0:2, 0:1, 0:2).



Bayreuth Tigers - Bietigheim Steelers n.P. 3:2



Kurz vor Spielende schien der Kampfgeist der Bayreuther nicht belohnt zu werden. 100 Sekunden vor Schluss führten die Gäste 2:1 - doch dann initiierten Ivan Kolozvary und Eugen Alanov einen Angriff, den Jozef Potac mit einem Schuss ins kurze Eck zum 2:2 krönte.



Es gab Verlängerung, in der die unter der Woche von einer Grippewelle geplagten Gastgeber nochmals zulegten. Da die Torchancen jedoch ungenutzt blieben, ging es ins Penaltyschießen. Die Bietigheimer Shwan Weller, Norman Hauner und Matt McKnight brachten den Puck nicht an Tigers-Torwart Martins Raitums vorbei, während der Bayreuther Torjäger Anthony Luciani traf.



Die Bayreuther hatten sich zwar etwas glücklich, aber nicht unverdient die zwei Punkte gesichert. Vor allem in der Defensive um den starken Raitums betrieben die Tigers viel Aufwand. So blieb der Spielstand gegen die hochgelobten Gäste stets knapp. Allerdings brauchte die Partie des Dreizehnten gegen den Tabellenführer einige Anlaufzeit. Im ersten Drittel machten die Hausherren die Räume eng und gewannen die wichtigen Zweikämpfe in der Abwehr. So gab es nur wenige Torchancen.



Erst im zweiten Abschnitt gab es wiederholt gefährliche Aktionen vor den Toren. Da jedoch beide Torhüter stark spielten, blieb es bis zur 33. Minute beim torlosen Remis. Dann traf Steelers-Stürmer Marcus Sommerfeld den Pfosten, bevor Sergej Stas im Nachschuss das 1:0 für die Tigers erzielte. Allerdings hielt dieser Spielstand nicht lange: Bei einem schnell vorgetragenen Angriff gelang Hauner der Ausgleich.



Kurz nach Beginn des Schlussdrittels unterlief den Tigers im Powerplay ein Fehler, den Alexander Preibisch zu einem Konter nutzte - per Flachschuss traf er zum 1:2. In der Folge verpasste Bietigheim bei Pfostentreffern von McKnight (47.) und Tyler McNeely (50.) die Vorentscheidung. So schlugen die Tigers nochmals zurück und drehten die Partie.



Zuschauer: 1344. - Strafminuten: Bayreuth 2, Bietigheim 4 . - Tore: 1:0 (33.) Stas (Gerstung, Chouinard), 1:1 (35.) Hauner (Weller, McNeely), 1:2 (42.) Preibisch (McKnight, Borzecki - 4 gegen 5), 2:2 (59.) Potac (Kolozvary, Alanov), 3:2 Luciani (Penalty).



Dresdner Eislöwen - Bayreuth Tigers 5:0



"Das fünfte Spiel in neun Tagen war vielleicht zu viel für die Jungs", sagte Tigers-Teammanager Dietmar Habnitt. "Der grippekranke Michal Bartosch hat heute auch noch gefehlt. Das ist schwer zu kompensieren." Der Sieg der Dresdner gehe völlig in Ordnung.



Die Eislöwen zeigten gegen die ersatzgeschwächten Bayreuther - sechs Spieler fehlten - von Beginn an, dass sie die drei Punkte im Kampf um die direkte Play-off-Qualifikation fest eingeplant hatten. Sie führten bereits nach sechs Minuten beruhigend mit 2:0. Die müde wirkenden Tigers gaben ihren Gegenspielern zu viele Freiräume und kamen oft einen Schritt zu spät. Erst Mitte des ersten Drittels wurden auch die Gäste gefährlich, doch Anthony Luciani scheiterte. Auch im Powerplay waren die Bayreuther anschließend zu harmlos.



Im Mittelabschnitt leisteten die Tigers mehr Gegenwehr. In einigen Situationen glückten ihnen sogar gelungene Spielzüge. Da auch die Gastgeber ihre Chancen vergaben, blieb es bis zur 36. Minute beim 2:0. Dann war der Bayreuther Torwart Martins Raitums gegen den energisch nachsetzenden Thomas Pielmeier machtlos - 3:0. Vor der Drittelsirene verhinderte Raitums mit einem gehaltenen Penalty einen höheren Rückstand.



Die beste Chance, ins Spiel zurückzukommen, hatten die Tigers nach 47 Minuten. Knapp 50 Sekunden hatten sie doppelte Überzahl, blieben jedoch ohne Treffer. Diese Nachlässigkeit bestrafte Pielmeier im Anschluss an die abgelaufenen Strafen mit dem 4:0. Kurz darauf - Ivan Kolozvary saß auf der Strafbank - stellte Harrison Reed den verdienten 5:0-Endstand her.



Zuschauer: 2653. - Strafminuten: Dresden 8, Bayreuth 8 + 10 gegen Alanov. - Tore: 1:0 (2.) Rupprich (Reed), 2:0 (6.) Huard, 3:0 (36.) Pielmeier (Reed, Rupprich - 5 gegen 4), 4:0 (50.) Pielmeier (Garten), 5:0 (52.) Reed (Hanusch, Kumeliauskas - 5 gegen 4). red