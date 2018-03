Mit sieben Siegen zum Erfolg - SpVgg Bayreuth startet in die Restsaison

Der Fußball-Regionalligisten SpVgg Bayreuth startet am Samstag (13 Uhr) im Heimspiel gegen den VfB Eichstätt in die Restsaison. Das Spiel wird live auf "Sport 1" im Fernsehen übertragen. Erstmals waren die Bayreuther Fußballer am 3. April 2017 im TV zu sehen, das Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt verfolgten 320 000 Zuschauer. "Eine sehr gute Quote", sagt Sport-1-Sprecher Matthias Frohnapfel. Nele Schenker wird sich live aus Bayreuth melden, als Kommentator ist Thomas Herrmann im Einsatz.



Zudem gewährt der Verein allen Zuschauern freien Eintritt. "Eine richtig schöne Aktion", freut sich Trainer Christian Stadler. "Gerade zum Auftakt, wenn die Spieler noch etwas unsicher sind, ist es hilfreich, die Zuschauer im Rücken zu haben. Das kann Kräfte freisetzen."



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth -

VfB Eichstätt

"Wir müssen zusammenstehen und die schwere Aufgabe gemeinsam lösen", sagt Stadler, im Hinblick auf die Partie gegen den Tabellenzehnten. Stadler will seine letzten Monate als Trainer der SpVgg mit dem Klassenerhalt krönen. Die Voraussetzungen sind nicht schlecht: Bis auf den noch pausierenden Anton Makarenko und den gelb-rot-gesperrten Patrick Hobsch hat der Trainer alle Mann an Bord; auch die Neuzugänge Tom Krahnert und Mergim Bajrami sind dabei. Zudem "sind wir gut und mit wenigen Verletzungen durch die Vorbereitung gekommen."



Und doch: Niemand kann so recht einordnen, wo die Mannschaft steht. Da ist Eichstätt einen Schritt voraus: Der Aufsteiger absolvierte bereits eine Partie (0:2-Niederlage beim FC Bayern München II) und ist bisher die zweitbeste Rückrundenmannschaft der Liga. "Wir stehen natürlich unter Druck. In den Heimspielen müssen wir unbedingt Punkte holen, weil der Druck sonst auswärts umso größer wird", sagt Stadler. Dazu kommt, dass der SpVgg im März einige schwierige Spiele gegen Top-Teams und direkte Konkurrenten bevorstehen.



Zielstrebig nach vorne

"Wir müssen ungefähr sieben Spiele gewinnen, wenn wir in der Liga bleiben wollen", schätzt Stadler. "Entscheidend wird sein, dass wir uns auf den jeweiligen Gegner gut vorbereiten. Mit Kurzpassspiel wird es gegen Eichstätt sicherlich schwer. Wir müssen relativ zielstrebig nach vorne spielen, aber auch defensiv stabil stehen."



Die Bilanz der Bayreuther Fußballer gegen den VfB Eichstätt fällt sehr positiv aus: Im hartumkämpften Hinspiel feierten die Gelb-Schwarzen einen 3:2-Erfolg. Im Achtelfinale des Toto-Pokals zogen die Altstädter durch einen 4:1-Sieg nach Elfmeterschießen in die nächste Runde ein.