Mit breiter Brust zum Spitzenreiter

Nach dem überzeugenden Sieg in der Basketball Champions League gegen den italienischen Meister Venedig erwartet Medi Bayreuth am Samstagabend die wohl schwierigste Aufgabe innerhalb der Basketball Bundesliga (BBL): Beim souveränen Tabellenführer FC Bayern München befinden sich die Bayreuther um 20.30 Uhr im Audi Dome klar in der Außenseiterrolle.



Das erste Aufeinandertreffen der beiden bayerischen Kontrahenten liegt erst wenige Wochen zurück: Kurz vor Weihnachten musste sich Medi in der Oberfrankenhalle nach einem hitzigen Spiel und dem Ausschluss von Trainer Raoul Korner mit 77:86 geschlagen geben.



"Wir müssen uns in solchen Spielen sehr nahe am Optimum bewegen, wenn wir eine Siegchance haben wollen", hofft Korner beim Titelkandidaten Nummer eins auf einen ähnlich geschlossenen und überzeugenden Auftritt seines Teams wie in der BBL-Pokalqualifikation Mitte Januar in Frankfurt oder zuletzt zu Hause gegen Venedig.



Es läuft rund bei den Bayern

Mit 17 Siegen und erst einer Niederlage stehen die Bayern ganz oben in der Tabelle der BBL. Bayern-Trainer Sasa Djordjevic und der im vergangenen Sommer aus Bamberg geholte sportliche Leiter Daniele Baiesi scheinen in dieser Saison die richtige Mischung gefunden zu haben, um Brose Bamberg die Titelverteidigung erfolgreich streitig machen zu können. Selbst Verletzungspech scheint die Münchner diesmal nicht aufzuhalten: Sowohl den Ausfall von Forward Vladimir Lucic (Fußverletzung), als auch den Kreuzbandriss bei dessen serbischem Landsmann Milan Macvan haben sie unbeeindruckt weggesteckt. Dabei sicherten sie sich sich die Teilnahme am BBL-Top-Four in Ulm sowie den vorzeitigen Einzug in die Play-off-Viertelfinals des Eurocups.

Zum bestehenden Gerüst um die Nationalspieler Anton Gavel, Maik Zirbes und Danilo Barthel sowie die beiden starken US-Amerikaner Reggie Redding und Devin Booker engagierten die Münchner einige Hochkaräter, um ihre Probleme im Backcourt zu beheben: den serbischen Olympia-Silbergewinner Stefan Jovic, den Ex-Ulmer Braydon Hobbs sowie den NBA-erfahrenen Jared Cunningham.



Nationalspieler Danilo Barthel wurde in Abwesenheit von Macvan sogar als "Most Valuable Player" (wertvollster Spieler) des zurückliegenden Eurocup-Spieltags ausgezeichnet. Barthel erzielte gegen Fiat Turin insgesamt 21 Punkte, holte acht Rebounds, spielte fünf Assists und blockte drei Würfe. Damit erreichte der Allrounder einen herausragenden Effizienzwert von 42.