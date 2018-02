Medi will sich gute Play-off-Position erkämpfen

Am 14. und letzten Spieltag der Gruppenphase in der Basketball Champions League (BCL) muss Basketball-Bundesligist Medi Bayreuth heute um 18.30 Uhr beim griechischen Traditionsverein AEK Athen eine starke Leistung zeigen, um die Play-off-Teilnahme zu sichern.



Mit dem 89:81-Heimsieg gegen den italienischen Meister Reyer Umana Venedig haben die Bayreuther in der vergangenen Woche ihre Teilnahme an den BCL-Play-offs bereits gesichert. Gemeinsam mit Estudiantes Madrid und SIG Straßburg liegen die Wagnerstädter vor dem abschließenden Spieltag in Gruppe C nur einen Punkt hinter Tabellenführer BK Banvit und können aufgrund des direkten Vergleichs weder von Madrid, Straßburg oder Venedig eingeholt werden. Gefahr droht indes noch vom siebenfachen griechischen Meister AEK Athen. Mit einem Sieg würden die Griechen mit Medi gleichziehen - und diese sogar noch überholen, sofern der AEK-Erfolg mit mehr als sieben Punkten Abstand ausfallen sollte. Dies werden die Bayreuther mit allen Mitteln zu verhindern versuchen, schließlich will die Mannschaft um Trainer Raoul Korner mit einer möglichst vielversprechenden Ausgangsposition in die Anfang März beginnenden K.-o.-Spiele einsteigen.



Champions League

AEK Athen - Medi Bayreuth

Schlüsselspieler bei AEK Athen ist der US-Amerikaner Manny Harris. Mit durchschnittlich 15,6 Punkten sowie 5,4 Rebounds pro Spiel ist der US-Forward der Topscorer der Griechen, dicht gefolgt von Dusan Sakota mit 14,8 Punkten und 4,4 Rebounds.



Wichtige Rollen nehmen zudem die US-Spielmacher Mike Green, der Bosnier Edin Atic sowie die beiden US-amerikanischen Flügelspieler Delroy James und Kelsey Barlow ein. Auch Center-Routinier Dimitrios Mavroeidis (32 Jahre alt, 2,08 Meter groß) macht knapp zehn Punkte und über fünf Rebounds pro Spiel.



Gegenüber dem Hinspiel hat sich AEK Athen auf einer Position verstärkt: Seit knapp zwei Wochen spielt der 24 Jahre alte Power Forward Vincent Hunter bei den Griechen. Hunter absolvierte im vergangenen Herbst drei Spiele für die Memphis Grizzlies in der NBA, in der vergangenen Saison stand er beim russischen Erstligisten Avtodor Saratov unter Vertrag.