Medi-Trainer Korner fordert Bestleistung gegen Umana Venedig

Nach dem mühevollen Bundesliga-Heimsieg gegen die BG Göttingen trifft Medi Bayreuth heute Abend (20 Uhr) in der Basketball Champions League auf den amtierenden italienischen Meister Reyer Umana Venedig. "Gegen Venedig werden wir wieder ein Meisterstück brauchen", sagt Medi-Trainer Raoul Korner, der am zurückliegenden Sonntag mit der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bis 2020 für viel Freude gesorgt hatte und nach dem jüngsten Arbeitssieg gegen die BG Göttingen wieder an die starken Leistungen in Frankfurt und bei Estudiantes Madrid anknüpfen will.



Champions League

Medi Bayreuth -

Reyer Umana Venedig

Dass der amtierende italienische Meister nicht unerreichbar ist, zeigte schon das Hinspiel, in dem sich die Bayreuther ohne den damals verletzten Assem Marei knapp mit 70:67 geschlagen geben mussten. Mit sieben Siegen und fünf Niederlagen liegen die Norditaliener gleichauf mit Medi Bayreuth, SIG Straßburg und Estudiantes Madrid im Verfolgerfeld hinter dem bereits für die nächste Runde qualifizierten Tabellenführer BK Banvit Bandirma (9 Siege, 3 Niederlagen).



Zu den Leitwölfen im venezianischen Team von Trainer Walter de Raffaele zählen der Ex-Berliner Dominique Johnson und der ehemalige Quakenbrücker Marquez Haynes, die beide etwa zehn Punkte pro Spiel machen. Übertroffen werden die beiden US-Guards in der Korbausbeute vom litauischen Swingman Gediminas Orelik (14,2 Punkte pro Spiel), der Medi Bayreuth im Hinspiel in der Schlusssekunde den entscheidenden Schlag von der Dreierlinie versetzte, und 2,08-MeterMann Mitchell Watt (12,2 Punkte/ 7 Rebounds). Wichtige Akzente setzt auch Michael Bramos. Der 30-jährige Aufbau- und Flügelspieler erzielt durchschnittlich neun Punkte und greift sich fünf Rebounds. Einheimische Akteure stehen bei den Venezianern eher in der zweiten Reihe. Spielmacher Andrea De Nicolao kommt zumindest auf eine zweistellige Einsatzzeit und vier Punkte sowie 2,4 Assists.



Zudem hat Venedig verschiedenen Medienberichten zu Folge am Montag den erfahrenen, 2,11 Meter großen US-Amerikaner Austin Daye (Hapoel Jerusalem) bis Ende der Saison unter Vertrag genommen, der in der NBA mehr als 250 Spiele für die Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, San Antonio Spurs, Toronto Raptors und Memphis Grizzlies absolviert hat. Bei Hapoel Jerusalem sammelte Dave zwölf Punkte und 4,2 Rebounds pro Spiel. Auf der Vereinshomepage des Teams aus Venedig ist die Verpflichtung von Dave jedoch noch nicht bestätigt. Ob er in Bayreuth im venezianischen Trikot auflaufen wird, ist daher noch unklar.