Medi Bayreuth trifft auf Besiktas Istanbul

Die Mannschaft von Trainer Raoul Korner trifft auf Besiktas Istanbul.

Die Hinspiele der ersten K.o.-Runde werden am 6./7. März ausgetragen. Die Rückspiele finden am 13./14. März statt. Medi hat zuerst Heimrecht.



Besiktas gewann die Vorrundengruppe D mit zehn Siegen und vier Niederlagen vor dem punktgleichen Team von CEZ Nymburk (Tschechien). Bundesligist TB Bonn (5 Siege, 9 Niederlagen) schied in dieser Gruppe als Siebter aus.



Bayreuth vergab am letzten Spieltag der Gruppe C durch die unnötige 81:83-Niederlage bei AEK Athen eine bessere Platzierung und beendete die Vorrunde mit acht Siegen und sechs Niederlagen als Vierter - und trifft deshalb nun auf einen der vier Gruppensieger.



Deutsches Duell in der BCL

Zudem zog "Losfee" und Bundestrainer Henrik Rödl in Mies (Schweiz) ein deutsches Achtelfinal-Duell: Die Baskets Oldenburg spielen gegen die Riesen Ludwigsburg.



Auch im Viertelfinale ist ein deutsches Duell möglich: Der Sieger aus der Partie Oldenburg gegen Ludwigsburg bekommt es dann mit Bayreuth oder Besiktas zu tun. Die Runde der besten acht wird am 27./28. März und 3./4. April ausgetragen. Das Final Four findet vom 4. bis 6. Mai statt. red