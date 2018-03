Medi Bayreuth rutscht nach Niederlage im Topspiel auf den fünften Platz ab

So mussten die Bayreuther den vierten Platz an die Niedersachsen in der Bundesliga-Tabelle vorbeiziehen lassen.



Bundesliga

Medi Bayreuth - Baskets Oldenburg 98:102



"Wir sind im Moment defensiv nicht auf dem Niveau, das wir uns wünschen und das wir brauchen, um ein Team wie Oldenburg in die Schranken zu weisen", sagte Medi-Trainer Raoul Korner. "Sie haben unsere individuellen wie auch kollektiven Fehler in der Defensive exzellent ausgenutzt."



Zudem hatte Bayreuth in der intensiv geführten Partie mit Personalproblemen zu kämpfen: Robin Amaize (Sprunggelenksverletzung) musste passen, für De'Mon Brooks war die erste Halbzeit mit drei persönlichen Fouls nach sieben Minuten gelaufen.



Bayreuth führte zwar 12:11 (5.), musste die Gäste dann aber ziehen lassen. Nach dem ersten Viertel stand es auf 23:29. Den besseren Start in den zweiten Abschnitt hatten die Gäste, die sich in der 15. Minute nach einem Dreier von Karsten Tadda mit 42:28 die höchste Führung der Partie sicherten.

Wenig später hatten die Bayreuther wieder aufgeholt (41:44, 19.), doch Oldenburg setzte sich abermals ab (41:51, 20.).



Dann war es Gabe York (30 Punkte / 6 Dreier), der mit Abstand beste Bayreuther, der einen Einwurf der Gäste abfing und von der Dreierlinie zum 44:51-Pausenstand traf.

Was auch immer die Bayreuther im dritten Viertel versuchten, Oldenburg konterte mit Dreiern. So sprang für die Hausherren trotz starker Vorstellung nicht mehr heraus als eine Resultatsverbesserung zum 56:59 (25.). Bayreuth war dicht an den Niedersachsen dran, die jedoch weiterhin hochprozentig trafen. Nach drei erfolgreichen Paulding-Freiwürfen zum 62:74 (28.) übernahm Bastian Doreth Verantwortung und verwandelte zwei Dreier, einen davon sogar mit Foul, zum 73:76 (30.). Die darauffolgenden Oldenburger Punkte konterte Nate Linhart mit einem Buzzer-Beater-Dreier zum 76:78 (30.).



Oldenburg traf jedoch auch im Schlussabschnitt, immer wenn es eng zu werden drohte, von der Dreierlinie. Als die Gäste in der Endphase auf 97:87 (38.) davongezogen waren, bewies Medi Moral. So keimte nach zwei Dreiern von York (95:99, 39.) nochmals Hoffnung im Bayreuther Lager auf. Diese zerstörte Mickey McConnell jedoch - wie sollte es anders sein - von der Dreierline.



Medi Bayreuth: York (30 Punkte/6 Dreier), Linhart (13/2), Seiferth (12), Robinson (11/1), Marei (11), Doreth (9/2), Wachalski (6), Brooks (4), Cox (2), Perschnick, Adler.



Baskets Oldenburg: Paulding (23), Mahalbasic (22/2), McConnell (13/3), De Zeeuw (10/2), Loesing (10/2), Philmore (9/1), Schwethelm (9/1), Tadda (5/1), Massenat (1), Bacak, Moore, Hujic.