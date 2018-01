Medi Bayreuth müht sich zum knappen Heimsieg

Gegen die BG Göttingen feierten die Bayreuther in eigener Halle einen 86:83 (40:37)-Arbeitssieg.



Bundesliga

Medi Bayreuth - BG Göttingen 86:83



Die favorisierten Gastgeber hatten einige Startprobleme. So dominierten anfangs die Gäste, bei denen Michael Stockton routiniert die Fäden zog. Göttingen lag nach dem ersten Viertel mit 22:13 in Front.



Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Hausherren verbessert. Vor allem in der Defensive wurde intensiver gearbeitet, wodurch die Trefferquote der Gäste sank. Vorne war Verlass auf Gabe York, der an der Freiwurflinie die Führung zurückeroberte (38:37, 20.), und den starken Andreas Seiferth, der bis zur Pause bereits 12 Punkte gesammelt hatte - darunter auch den Treffer zum 40:37-Pausenstand.



Nate Linhart war der auffälligste Bayreuther im dritten Viertel. Als die Gäste sich wiederum abgesetzt hatten (50:54, 27.), übernahm er das Spiel, markierte sieben Zähler in Folge und legte damit die Basis für die 59:58-Führung (30.) der Bayreuther.



Linhart und Steve Wachalski eröffneten den Schlussabschnitt von der Dreierlinie (65:58, 32.). Kapitän Bastian Doreth legte nach einer Auszeit einen weiteren Dreier zur erstmalig zweistelligen Medi-Führung nach (68:58, 33.).



Der Widerstand der Niedersachsen war damit jedoch nicht gebrochen. Zwei Dreier von Rush brachten sie auf 76:75 (38.) heran. Zu Beginn der Schlussminute war es dann der herausragende Linhart, der die Verantwortung schulterte und mit einem Dreipunktspiel für das 82:77 sorgte. Als York elf Sekunden vor Ende an der Freiwurflinie auf 86:80 erhöhte, schien die Partie entschieden. Doch Göttingen zeigte abermals Moral: BG-Topscorer Rush (23/6) versenkte seinen sechsten Dreier zum 86:83 - doch sein letzter Wurfversuch zum möglichen Ausgleich verfehlte das Ziel.



Medi Bayreuth: Robinson (9 Punkte), Cox, Linhart (18/2 Dreier), Doreth (9/3), Seiferth (18), Wachalski (11/3), Amaize (3/1), Brooks (4), York (10), Marei (4).

BG Göttingen: Lockhart (4), Williams (3/1), Kramer (10), Rush (23/6), Stockton (20), Loveridge (5/1), Kamp (7), Haukohl (9), Grüttner-Bacoul (2).