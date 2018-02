Medi Bayreuth jubelt trotz einer Niederlage

Der Einzug ins Play-off-Achtelfinale ist perfekt: Trotz des 81:83 bei AEK Athen steht Medi Bayreuth in der nächsten Runde der Champions League.



Allerdings verpassten die Bayreuther eine bessere Ausgangsposition, denn es war eine vermeidbare Auswärtsniederlage. Bis kurz vor Schluss lagen die Bayreuther in Front. Sie beendeten die Vorrunde mit acht Siegen und sechs Niederlagen hinter Straßburg, Bandirma und Athen als Gruppenvierter.



Champions League

AEK Athen - Medi Bayreuth 83:81

Die einmal mehr couragiert auftretenden Bayreuther gewannen beim griechischen Traditionsclub AEK Athen drei Viertel, dennoch stand eine knappe Niederlage zu Buche. Im Schlussabschnitt verlor die Mannschaft von Trainer Raoul Korner den Fokus, zudem machten sich die Strapazen der zurückliegenden Wochen mit vielen Spielen bemerkbar.



Der bis zu 14 Punkte (40:54, 25.) betragende Vorsprung schmolz immer weiter. Zudem leisteten sich die Gäste in der Schlussphase zwei Ballverluste. Letztendlich war es der griechische Nationalspieler und Trainersohn Dusan Sakota, der neun Sekunden vor dem Spielende mit seinem dritten Dreier die erstmalige und auch entscheidende Führung der Griechen nach der Pause erzielte.



Letzter Wurf verfehlt das Ziel

Im Gegenzug blieb Gabe York die Krönung seiner guten Leistung verwehrt. Der Medi-Topscorer zog mit der Schlusssirene unter Bedrängnis aus der Distanz ab, sein Wurf prallte jedoch vom Ring zurück. So blieb Yorks Punktekonto bei 18 Zählern (4 Dreier) - und die Niederlage war besiegelt.



Eine bärenstarke Vorstellung bot auch De´Mon Brooks: Der Bayreuther Power Forward kam auf 14 Punkte (3 Dreier) und schrammte mit seinen neun Rebounds nur knapp an einem Double-Double vorbei. Dagegen unterliefen Routinier Nate Linhart im Endspurt ungewohnte Fehler.



Eines der Hauptprobleme der Bayreuther neben Matchwinner Sakota war Manny Harris: Den NBA-erfahrenen Spieler bekamen die Bayreuther nicht in den Griff. Er holte als bester Werfer der Partie 23 Zähler.



Nun gegen einen Gruppensieger

Am 6. oder 7. März treffen die Bayreuther im Play-off-Achtelfinale der Basketball Champions League in Hin- und Rückspiel auf einen der Gruppengewinner. Die Auslosung des Gegners erfolgt am Aschermittwoch, Medi Bayreuth hat als schlechter platziertes Team im ersten Spiel Heimrecht.



AEK Athen: James (11 Punkte/1 Dreier), Green (5), Harris (23/1), Xanthopoulos (3/1), Sakota (20/3), Larentzakis, Barlow, Moratis, Mavroeidis (6), Kavvadas (1), Hunter (9).



Medi Bayreuth: Robinson (2), Cox (2), Linhart (11), Doreth (3/1), Seiferth (12), Wachalski (4), Amaize (7), Brooks (14/3), York (18/4), Marei (8).