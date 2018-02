Lazarett der Bayreuth Tigers leert sich

Zwar haben die Bayreuth Tigers den letzten Platz in der DEL2-Tabelle verlassen, doch am Wochenende gehen sie erneut zweimal als klarer Außenseiter ins Rennen. Mit dem ESV Kaufbeuren (Freitag, 20 Uhr in Bayreuth) und den Kassel Huskies (Sonntag, 18 Uhr in Kassel) warten zwei Play-off-Kandidaten auf den Eishockey-Zweitligisten.



DEL2

Bayreuth Tigers - ESV Kaufbeuren



Nach einem durchwachsenen Start ins Jahr 2018 holte der ESVK sechs Siege aus den vergangenen acht Spielen - und bezwang dabei die drei führenden Teams deutlich (4:1 gegen Bietigheim, 6:1 in Frankfurt und 6:1 gegen den SC Riessersee).



Einen Dämpfer erfuhr der tolle ESV-Lauf am vergangenen Sonntag, als Kaufbeuren bei den Lausitzer Füchsen überraschend deutlich mit 2:7 unterlag. Der ESV stellt die stärkste Defensive der Liga mit den wenigsten Gegentoren (106). Hauptgrund ist der stark agierende Torwart Stefan Vajs, der mit 91,93 Prozent die beste Fangquote der Liga vorweist.



Im Angriff setzen die Allgäuer auf drei Finnen: Topscorer Sami Blomqvist (21 Tore/30 Assists), Joona Karevaara (11/20) und Jare Laaksonen (10/16). Der Kanadier Charlie Sarault (14/34) ist bester Vorlagengeber des Teams. Gefährlich sind auch Joseph Lewis (18/13) und Eigengewächs Max Schmidle (16/12). Den ersten Vergleich der Saison entschieden die Tigers mit 5:1 in Kaufbeuren für sich, darauf folgten zwei Niederlagen (0:3 und 2:5).



Kassel Huskies - Bayreuth Tigers



Nach drei Niederlagen in Folge steht Kassel zwar noch auf dem vierten Platz, doch die Konkurrenz hat stark aufgeholt. Im Tor wechseln sich Talent Mirko Pantkowski und Markus Keller ab - zu Höchstleistungen reichte es aber zuletzt bei beiden nicht. Mit James Wisniewski (9/36) kam ein NHL-erfahrener Verteidiger zu den Nordhessen, der offensiv überragende Statistiken hat, aber seine defensiven Aufgaben etwas vernachlässigt. Mit Andy Reiss, Alexander Heinrich und Mike Little stehen weitere erfahrene Verteidiger zur Verfügung.



In der Offensive geben die Kanadier Braden Pimm (23/36) und Evan McGrath (15/32) den Ton an, mit dem Deutsch-Kanadier Tyler Gron wurde ein weiterer Stürmer kurzfristig verpflichtet. Zudem treffen die Bayreuther auf die Ex-Tigers Jens Meilleur und David Kuchejda. In den ersten beiden Duellen zwischen Tigers und Huskies setzten sich jeweils die gastgebenden Mannschaften in der Verlängerung durch, das dritte Duell gewannen die Huskies mit 6:3 im Tigerkäfig.



Bei den Bayreuthern entspannt sich die Personalsituation immer mehr: Coach Sergej Waßmiller stand im Training fast der komplette Kader zur Verfügung. Mathias Müller meldete sich einsatzbereit, so dass neben Yannick Drews nur noch Martin Heider fehlen wird. Zudem hoffen die Bayreuther am Sonntag auf einen Einsatz des Nürnberger Förderlizenzspielers Eugen Alanov. red