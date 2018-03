Josef Albersinger wird Trainer der SpVgg Bayreuth

Von Andreas Bär



Mit einer faustdicken Überraschung hat Fußball-Regionalligist SpVgg Bayreuth am gestrigen Montag auf einer Pressekonferenz aufhorchen lassen: Nachfolger von Trainer Christian Stadler, der seinen Posten nach Saisonende räumt, wird Josef "Joe" Albersinger, der als hauptamtlicher Übungsleiter die Professionalisierung des Vereins vorantreiben soll.



Albersinger war zuletzt beim Regionalligisten Wacker Nordhausen tätig und hat einen guten Ruf als Talentausbilder: Ob im Jugendbereich des TSV 1860 München oder zuvor als Trainer der zweiten Mannschaft des FC 04 Ingolstadt, mit der er in die damals drittklassige Regionalliga aufstieg: Viele Spieler, die er trainierte, haben den Weg in den Profibereich angetreten.



Co-Trainer der Cayman Islands

Nicht weniger spektakulär ist auch Albersingers eigener Weg: Der Sportlehrer und gelernte Koch finanzierte sich sein Studium einst auf Kreuzfahrtschiffen, bevor er als Co-Trainer bei der Nationalmannschaft der Cayman Islands attestierte. Danach kickte er für Starnberg in der Landesliga.



Nun verschlägt es ihn nach Bayreuth. "Ich verfolge die Spiele der SpVgg schon seit vielen Jahren aufmerksam und habe das Gefühl, dass man hier etwas aufbauen kann. Ein professioneller Weg ist möglich", sagt Albersinger. "Wir hatten dann intensive Gespräche und haben dabei weiter zueinander gefunden."



Die SpVgg in die Professionalität zu führen sei "eine reizvolle Aufgabe. Die Altstadt ist ein Traditionsverein. Das macht es umso interessanter", so Albersinger bei der in der Bayreuther Gaststätte "Liebesbier" abgehaltenen Pressekonferenz.



Darius Held verlängert

Neben der Trainerverpflichtung vermeldete die SpVgg Bayreuth noch eine Vertragsverlängerung: Youngster Darius Held, der vor der Saison von der U19 des Zweitligisten FC Heidenheim nach Bayreuth wechselte, hat einen weiteren Zweijahresvertrag unterschrieben.



"Das ist keine Selbstverständlichkeit", freut sich Wolfgang Mahr, der sportliche Leiter der SpVgg Bayreuth, über die Weiterverpflichtung des 19 Jahre alten Abwehrspielers. "Er hat gute Spiele für uns gemacht und hat viel Potenzial. Da kann noch viel kommen."