Fehlstart der Bayreuth Tigers in die zweite Abstiegsrunde

Schlechter hätte der Start in die entscheidende DEL2-Abstiegsrunde für die Bayreuth Tigers kaum laufen können. Sie verloren Spiel 1 der Best-of-seven-Serie bei den keineswegs grandios aufspielenden Tölzer Löwen deutlich mit 0:5 (0:1, 0:2, 0:2).



DEL2, Play-downs 2, Spiel 1

Tölzer Löwen - Bayreuth Tigers 5:0



Die Bayreuther bekamen keinen Zugriff aufs Spiel. Lediglich im ersten Abschnitt gestalteten die Gäste die Partie einigermaßen offen. "Gott sei Dank ist es nur ein Spiel. Heute waren wir nicht gut drauf. Die Tölzer waren besser und haben verdient gewonnen", sagte Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. "Im ersten Drittel sind wir ganz schwer ins Spiel gekommen. Im zweiten Drittel war der Gegner nochmals deutlich besser."



Gute Chancen im ersten Drittel

Vielleicht hätte die Partie einen anderen Verlauf genommen, wenn Tigers-Stürmer Andreas Geigenmüller in der siebten Minute im Powerplay nicht den Pfosten getroffen, sondern das 1:0 erzielt hätte. Auch Anthony Luciani (14.) vergab frei stehenden einen Gästetreffer. Auch ein Treffer nach dem Alleingang von Luca Gläser in eigener Unterzahl hätte die Nervosität der Bayreuther vertreiben können.



Doch es kam anders: Die Tölzer gingen 49 Sekunden vor der ersten Drittelsirene in Führung und dominierten nun die Partie. Philipp Schlager war unbedrängt zum Schuss gekommen.



Kein Aufbäumen



Nach der Drittelpause war kein Aufbäumen der Bayreuther erkennbar. Sie hatten kaum gelungene Aktionen. Geigenmüllers Schuss kurz nach Wiederbeginn und die Abschlüsse bei eigener Überzahl ab der 25. Minute ausgenommen.



Doch ansonsten stand Tigers-Torwart Tomas Vosvrda im Mittelpunkt. Er klärte gegen Schlager, Florian Strobl und Johannes Sedlmayr. Mitte des Abschnitts wehrte Vosvrda zunächst noch gegen Michael Grabmaier und Joonas Vihko ab, doch gegen Chris St. Jacques war er machtlos - 2:0.



Als kurz darauf Sedlmayr im Powerplay über die linke Außenbahn ins Angriffsdrittel zog und ins lange Eck des Tigers-Tores traf, war eine Vorentscheidung gefallen. Denn auch in Abschnitt 3 änderte sich nichts an den Kräfteverhältnissen. Bad Tölz machte das Nötigste - und das reichte, um die Gäste in Schach zu halten. Die Treffer zum 4:0 durch Sedlmayr, der einen Abpraller verwerte, und das 5:0 durch Aziz Ehliz, der nach einem Konter schön freigespielt worden war, waren Beleg für die Tölzer Dominanz.

"Jetzt müssen wir auf eigenem Eis alles dafür tun, das Spiel zu gewinnen", fordert Waßmiller. Bereits am Samstag geht die Serie mit der zweiten Partie weiter. Das Spiel im Bayreuther Stadion beginnt um 16 Uhr. Die Tigers brauchen eine klare Leistungssteigerung, um in der zweiten Abstiegsrunde nicht mit 0:2 in Rückstand zu geraten.



Zuschauer: 1941. - Strafminuten: Bad Tölz 4, Bayreuth 8. - Tore: 1:0 (20.) Schlager (Vihko, Schwarz), 2:0 (29.) St. Jacques (Grabmaier, Vihko), 3:0 (33.) Sedlmayr (Schlager, Borer - 5 gegen 4), 4:0 (46.) Sedlmayr (Schlager, Borer - 5 gegen 4), 5:0 (54.) Ehliz (Horschel, Schenkel). red