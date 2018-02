Das Tor zum Achtelfinale steht für Medi Bayreuth weit offen

Gegen Reyer Umana Venedig feierten die Bayreuther vor 2638 Zuschauer einen verdienten 89:81 (51:49)-Erfolg und gewannen auch den direkten Vergleich gegen den amtierenden italienischen Meister.



Champions League

Medi Bayreuth - Reyer Umana Venedig 89:81



"Wir haben sehr fokussiert begonnen und offensiv gut abgeschlossen", lobte Medi-Trainer Raoul Korner die Anfangsphase. "In der Defensive sind wir ein wenig ins Schleudern gekommen, aber Venedig ist auch ein sehr gutes Team. Sie haben bei uns kleine Fehler sofort bestraft." Die Teams waren mit offenem Visier in dieses für den Einzug in die Achtelfinal-Play-offs sehr wichtige Spiel gestartet. Dreier von Gabe York und Bastian Doreth ließen Medi erstmals leicht davonziehen. Nach einer Auszeit Venedigs markierte De'Mon Brooks mit einem Zusatzfreiwurf die erste zweistellige Führung (30:20, 8.) der Bayreuther.



Robin Amaize versenkte zu Beginn des zweiten Viertels den sechsten Wurf von jenseits der 6,75er-Markierung im Korb der Venezianer (37:26, 11.), die mit viel Entschlossenheit antworteten und nach einem Dreier des Greco-Amerikaners Michael Bramos wieder auf 44:43 (17.) herankamen und kurz darauf durch einen weiteren Distanztreffer von Bruno Cerella mit 48:46 (18.) in Führung gingen.

Aber James Robinson (14 Punkten, 8 Assists) - zusammen mit Andreas Seiferth (15 Punkte, 7 Rebounds) - einer der stärksten Bayreuther, eroberte die Führung kurz vor der Pause zurück (51:49, 20.).



Nach einer erneuten Dreierserie - York, York, Linhart - setzten sich die Gastgeber auf 62:53 (24.) ab. Die Gäste fanden jedoch wieder die passende Antwort (62:58, 26.). Medi rettete eine 69:63-Führung in die letzte Viertelpause.



Im Schlussabschnitt kamen die Italiener zum Ausgleich (69:69, 33.) - für mehr reichte es aber nicht. Das einsatzfreudige Medi-Team ließ die Venezianer nicht mehr vorbeiziehen, ging mit einem 87:78-Vorsprung (40.) nach Zusatzfreiwurf von Topscorer Gabe York (24) in die Schlussminute, und holte einen verdienten 89:81-Erfolg ein.



"Meine Spieler haben sich wieder in einem wichtigen Moment bewiesen", sagte Korner. "Es scheint, als ob wir immer, wenn wir in eine ,Do or Die'-Situation kommen, uns steigern und abliefern können. Es ist gut, das zu sehen. " Zudem habe sein Team in den Schlussminuten sehr clever gespielt und an beiden Enden des Spielfeldes gute Entscheidungen getroffen.



Für die Bayreuther geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag (20.30 Uhr) treten sie bei Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern München an. In der Champions League (BCL) steht das letzte Spiel der Gruppe C bei AEK Athen (Dienstag, 18.30 Uhr) auf dem Programm. Hier will Medi den Play-off-Einzug pefekt machen.



Medi Bayreuth: Robinson (14 Punkte/2 Dreier), Cox, Linhart (15/2), Doreth (5/1), Seiferth (15) Wachalski , Amaize (3/1), Brooks (5), York (24/4), Marei (8)

Reyer Umana Venezia: Hayes (10/1), Peric (16/2), Johnson (9/1), Tonut (11), De Nicolao (2), Jenkins (2), Bolpin, Biligha (11), Cerella (8/2), Watt (7).