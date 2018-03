Bayreuther wollen FCA II in den Abstiegsstrudel der Regionalliga ziehen

Erneut wartet auf die SpVgg Bayreuth eine richtungsweisende Partie im Abstiegskampf der Regionalliga: Am Samstag (14 Uhr) gastiert die drei Zähler besser dastehende Bundesliga-Reserve des FC Augsburg im Hans-Walter-Wild-Stadion.



Regionalliga Bayern

SpVgg Bayreuth -

FC Augsburg II

Mit der zu hoch ausgefallenen 1:4-Niederlage im Rosenaustadion begann für die Altstädter in der Hinrunde eine zehn Spiele dauernde Niederlagenserie - das sollte für die Bayreuther schon genug Motivation sein. Zudem wollen sie ihren Aufwärtstrend nach dem 3:1-Sieg in Pipinsried in der Vorwoche fortsetzen. "Wir haben in der ersten Hälfte ganz wenig zugelassen, das Konzept ist aufgegangen", sagt Trainer Christian Stadler über den Auswärtssieg. "Von dieser Sicherheit kam dann auch die Überzeugung, dass wir mehr nach vorne spielen können." Zwar sei die zweite Halbzeit nicht mehr so dominant gewesen, aber letztlich zählen die drei Punkte. "Die Jungs haben gezeigt, dass sie stabil sind und den Kampf annehmen. Jetzt haben wir auch spielerisch zugelegt. Wir haben jetzt das Grundlevel erreicht, das wir immer abrufen wollen." Wichtig seien Grundordnung, Disziplin sowie Lauf- und Kampfbereitschaft.



Stadler ist bewusst, dass die Augsburger wohl mit einem mit Spielern aus dem Bundesligakader verstärkten Aufgebot antreten werden. Schließlich ist in der Bundesliga Länderspielpause. "Wir nehmen es so, wie es kommt. Wir müssen unser Pensum abrufen", sagt Stadler, der mit einem Sieg mit den Augsburgern nach Punkten gleich ziehen will. Personell hat er bei diesem Vorhaben die Qual der Wahl: Bis auf Anton Makarenko ist der SpVgg-Kader komplett.