Bayreuth Tigers treffen auf mögliche Play-down-Gegner

Sowohl Freitagsgegner Heilbronner Falken (20 Uhr in Bayreuth) als auch die Lausitzer Füchse (Sonntag, 17 Uhr in Weißwasser) wollen den Play-downs entkommen.



DEL2

Bayreuth Tigers - Heilbronner Falken



Lange hingen die Falken im Tabellenkeller fest, doch im Dezember starteten sie eine Aufholjagd und wähnten sich fast in den Play-offs. Doch zuletzt kam es zu Leistungsschwankungen, die dieses Ziel gefährden. Als Neuntplatzierte haben die Heilbronner aber alle Trümpfe in der eigenen Hand.



Bezahlt macht sich für die Falken der Wechsel im Tor von Andrew Hare zu Marcel Melichercik. So kehrte Stabilität in die zuvor anfällige Abwehr um Offensivverteidiger Jordan Heywood ein.



In der Offensive lief es dagegen bei den kanadisch geprägten Gästen schon seit Saisonbeginn gut.

Angeführt von den Topstürmern Brandon Alderson (23 Treffer/27 Vorlagen) und Justin Maylan (8/31) trugen sich Justin Kirsch (25/10), Kyle Helms (9/27), Kevin Lavallee (17/18), Brad Ross (10/16) und Mark Heatley (12/13) regelmäßig in die Scorerliste eine.



Allerdings warfen Verletzungen die Mannschaft immer wieder zurück. Zudem wirkten sich die vielen Strafzeiten - Platz 13 in der Fairplay-Tabelle - negativ auf den Saisonverlauf aus. Vor allem, da das Unterzahlspiel sehr durchwachsen ist.



Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers



Die Lausitzer stehen aktuell auf einem Play-down-Platz. Da sie in den verbleibenden vier Hauptrundenspielen fünf Punkte aufholen müssen, um noch in die Play-offs zu rutschen, dürfen sie sich keine Ausrutscher erlauben.



In Weißwasser passt nach der starken Vorsaison allerdings nicht viel zusammen. Indiz dafür sind die vielen Spielerwechsel - besonders bei den Kontingent-Stürmern. So sind aktuell Roope Ranta und Jeff Hayes die Hoffnungsträger. Auf die Verletzung von Topscorer Anders Eriksson reagierten die Füchse unter anderem mit der Verpflichtung des Ex-Bayreuthers David Kuchejda. In der Abwehr gab es weniger Rochaden, doch außer Offensivverteidiger Chris Owens sticht kaum jemand heraus. Auch, weil das junge deutsche Torhütergespann Maximilian Franzreb und Konstantin Kessler nicht die Form des Vorjahres erreicht.



Für die Tigers ist die Partie in Weißwasser auch ein Testlauf gegen einen möglichen Gegner in der Abstiegsrunde. In der restlichen Hauptrunde muss es das Ziel der Bayreuther sein, den vorletzten Platz zu verteidigen und möglichst weitere Verletzte zu vermeiden. Denn mit Martin Heider, Yannick Drews, Andreas Geigenmüller und dem erkrankten Michal Bartosch fallen weiterhin vier wichtige Spieler aus. Zurück im Kader sind dagegen Timo Gams und der Nürnberger Förderlizenzspieler Eugen Alanov. red