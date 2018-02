Bayreuth Tigers sind wieder DEL2-Schlusslicht

Die Entscheidung über den vorletzten Platz fällt erst am letzten Wochenende der DEL2-Hauptrunde: Die Bayreuth Tigers verpassten es durch Niederlagen gegen die Heilbronner Falken und bei den Lausitzer Füchsen, sich vom bisherigen Schlusslicht Tölzer Löwen abzusetzen. Im Gegenteil: Die Tölzer nutzten das Null-Punkte-Wochenende der Tigers, um an ihnen in der Tabelle vorbeizuziehen.



DEL2

Bayreuth Tigers - Heilbronner Falken 1:4



Bayreuth hatte im Gegensatz zu den Heilbronnern Probleme, Offensivaktionen zu kreieren. Mehrmals musste Tigers-Torwart Tomas Vosvrda klären. Da sich aber in der Abwehr vor ihm immer mehr Lücken auftaten, war auch er bald machtlos. Nach einem kapitalen Fehlpass in der eigenen Zone markierte Kyle Helms im Nachsetzen das 0:1. Im Powerplay legte der völlig freistehende Jonas Schlenker das 0:2 nach.



Erst jetzt wurden auch die Tigers gefährlich, doch als Falken-Torwart Marcel Melichercik nach einem Kolozvary-Schuss der Puck durchgerutscht war, entschieden die Schiedsrichter nach Sichtung des Videobeweises auf kein Tor. Korrekt, denn die Scheibe hatte die Torlinie nicht überquert.



Im zweiten Abschnitt verlagerten die Hausherren das Spiel öfter in die Hälfte der Gäste. So scheiterte Anthony Luciani beim ersten Tigers-Powerplay am Pfosten. Auf der Gegenseite bewahrte Vosvrda sein Team vor einem höheren Rückstand. Kurz vor Drittelende zog Ivan Kolozvary dynamisch davon, sein starkes Zuspiel verwertete Luciani in Torjägermanier zum 1:2.



Bayreuth war wieder dran, doch fehlten im Schlussabschnitt die Ideen und spielerische Lösungen, um die Heilbronner in Bedrängnis zu bringen. Einzelaktionen brachten keinen Erfolg. In den entscheidenden Situationen wirkten die Gäste spritziger und bissiger. So fiel in der 51. Minute mit dem 1:3 die Vorentscheidung: Nach feinem Zuspiel von Brandon Alderson verwertete der auffällige Youngster Tim Bernhardt seine Chance eiskalt. Davon erholten sich die Tigers nicht mehr und fingen sich in doppelter Unterzahl auch noch das 1:4 ein.



Bayreuth Tigers: Vosvrda - Gerstung, Pavlu, Neher, Linden, Müller, Potac, Mayer - S. Busch, Voronov, Kolozvary, Chouinard, Gams, Alanov, V. Busch, Stas, Luciani, Ontl, Gläser.

Zuschauer: 1345. - Strafminuten: Bayreuth 8, Heilbronn 4. - Tore: 0:1 (12.) Helms (Kirsch), 0:2 (16.) Schlenker (Heywood, Bernhardt - 5 gegen 4), 1:2 (40.) Luciani (Kolozvary, Neher), 1:3 (51.) Bernhardt (Alderson, Ross), 1:4 (59.) Alderson (Helms, Lavallee - 5 gegen 3).



Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers 3:1



Ohne sieben Stammspieler taten sich die Bayreuther in Weißwasser schwer. Zwar legten sie viel Engagement an den Tag und hielten den Gegner weitestgehend vom eigenen Tor fern, doch erneut ging es mit einem Rückstand in die erste Drittelpause. Jeff Hayes überwand den starken Tigers-Torwart Tomas Vosvrda. In der Offensive zeigten sich die Gäste erst in der 17. Minute: Luca Gläser vergab freistehend.



Im zweiten Abschnitt suchten die Tigers ihr Heil in der Offensive und kreierten auch mehr klare Chancen als die Füchse. Doch auch das einzige Powerplay der Partie brachte keinen Erfolg: Eric Chouinard und Jozef Potac scheiterten - allerdings entschärfte der Kapitän auch im letzten Moment einen Konter der Gastgeber. Gute Ausgleichsmöglichkeiten ergaben sich zudem für Eugen Alanov, Chouinard und Valentin Busch, der mit einem Gewaltschuss scheiterte.



Nach dem letzten Seitenwechsel verhinderte der aufmerksame Vosvrda das 2:0, als er den Bauerntrick des ehemaligen Bayreuthers David Kuchejda stoppte. Doch dann fiel der Gegentreffer trotzdem - nach einem zweifelhaften Penalty. Das Schiedsrichter-Gespann hatte auf "Stockwurf" von Felix Linden entschieden. Feodor Boiarchinov ließ sich die Chance nicht entgehen.



Das 3:0 durch Chris Owens - er überwand Vosvrda nachdem der Torwart zuvor zweimal stark pariert hatte - entschied die Partie.



Sergej Stas' Treffer zum 3:1 nach starker Kombination über Mathias Müller und Chouinard kam zu spät. Auch, weil Linden kurz darauf am Pfosten scheiterte.



Bayreuth Tigers: Vosvrda - Gerstung, Pavlu, Müller, Linden, Potac, Mayer - Chouniard, Stas, Alanov, V. Busch, S. Busch, Gläser, Voronov, Ontl, Gams.

Zuschauer: 2232. - Strafminuten: Weißwasser 2, Bayreuth 0 . - Tore: 1:0 (11.) Hayes (Owens, Ranta), 2:0 (45.) Boiarichinov (Penalty), 3:0 (48.) Owens (Boiarichinov, Mücke), 3:1 (52.) Stas, (Chouinard, Müller). red