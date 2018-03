Bayreuth Tigers in der Verlängerung eiskalt

Die Bayreuth Tigers haben sich in der ersten DEL2-Abstiegsrunde gegen die Lausitzer Füchse zurückgemeldet. Mit zwei Siegen nach Verlängerung holten sie sich die 2:1-Führung in der Best-of-seven-Serie. Zum Klassenerhalt fehlen jetzt noch zwei Siege. Die nächste Partie steigt am Dienstag (20 Uhr) in Bayreuth.



DEL2, Play-Downs, 1. Runde

Spiel 2: Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse n.V. 2:1



Die Teams starteten mit viel Einsatzwillen in die Partie. Nachdem die Hausherren die ersten gelungenen Aktionen gezeigt hatten, kamen die Gäste - sie mussten früh den Ausfall von Stürmer Feodor Boiarchinov verkraften - zu Großchancen. Doch weder Roope Ranta noch der auffällige David Kuchejda bekamen den Puck am starken Tigers-Torwart Tomas Vosvrda vorbei. Vor allem in Überzahl waren auch die Bayreuther dem 1:0 nahe, doch die Teams gingen mit einem torlosen Remis in die erste Drittelpause.



Im zweiten Abschnitt waren die Gäste offensiv- und lauffreudiger. Sie übernahmen, angetrieben von Rückkehrer Martin Heider und Jozef Potac, die Initiative, blieben aber ohne Torerfolg. Die beste Chance vergab Sergej Stas (25.), als er bei seinem Alleingang an Füchse-Torwart Maximilian Franzreb scheiterte. Die ausgelassenen Möglichkeiten sollten sich rächen: Kurz vor der zweiten Drittelpause erzielte das Team aus Weißwasser das 0:1. Der spielstarke Anders Eriksson hatte auf Chris Owens quergelegt und dieser direkt abgezogen.



Der Gegentreffer zeigte bei den Hausherren Wirkung. Doch indem sie in der Defensive konsequent agierten und versuchten, schnell nach vorne zu spielen, kämpften sich die Bayreuther zurück. Der Ausgleichstreffer von Michal Bartosch, der einen Abpraller nach einem Geigenmüller-Schuss verwandelte, brachte den Tigers neue Energie.



Und es wurde turbulent: In den zahlreichen gefährlichen Situationen vor den beiden Toren behielten die Keeper aber den Überblick und ließen keine Treffer mehr zu. Es ging in die Verlängerung, in der - im Gegensatz zur Hauptrunde - 5 gegen 5 gespielt wird. Die Füchse hatten zunächst die besseren Chancen. Beim Pfostentreffer von Jeff Hayes (66.) hatten die Bayreuther Glück. Doch richtig glücklich waren die Tigers erst in der 69. Minute. Nach einer feinen Einzelleistung von Stas kam die Scheibe über Umwege zu Anthony Luciani. Der Torjäger traf aus spitzem Winkel zum 2:1 und entschied so die umkämpfte, aber weitgehend faire Partie.



Auf Seiten der Gäste waren Owens, Hayes und Kuchejda die auffälligsten Akteuere. Die Bayreuther um den überragend aufgelegten Vosvrda verdienten sich den Ausgleich zum 1:1 in der Play-down-Serie mit einer geschlossen starken Teamleistung.



Zuschauer: 1995. - Strafminuten: Bayreuth 6, Weißwasser 6. - Tore: 0:1 (39.) Owens (Eriksson, Hayes - 5 gegen 4), 1:1 (46.) Bartosch (Kolozvary, Geigenmüller), 2:1 (69.) Luciani (Stas, Linden).



Spiel 3: Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers n.V. 5:6



"Es gab viele Chancen, viele Tore - für die Zuschauer ein interessantes Spiel, als Trainer bekommt man nur mehr graue Haare", sagte Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. "Das Spiel hat viel Kraft gekostet, aber meine Jungs haben am Ende geduldig auf ihre Chance gewartet und das Tor gemacht." In der Verlängerung setzten zunächst die Füchse die Höhepunkte. Ranta, Kuchejda, Owens und Steven Bär nahmen Maß, scheiterten aber jeweils am starken Tigers-Keeper Vosvrda. Und in der 73. Minute fiel der Siegtreffer: Bartosch legte uneigennützig auf Ivan Kolozvary quer, der zum 6:5-Auswärtserfolg traf.



In den 72 Minuten zuvor hatten sich die Teams einen packenden Schlagabtausch geliefert, den die Tigers nach 61 Sekunden mit dem 0:1 eröffnet hatten. Bartosch schob den Puck durch die Schoner des Füchse-Keepers. In der Folge zogen die Lausitzer das Spielgeschehen an sich und drehten die Partie zum 2:1. Sogar eine höhere Führung war möglich, doch stattdessen glichen die Tigers überraschend durch Jan Pavlu aus.



Im zweiten Abschnitt blieben die Tigers in einer fast vierminütigen Überzahl ohne Treffer und ließen weitere gute Chancen liegen. Erst als Valentin Busch wegen eines unerlaubten Körperangriff mit Spieldauerstrafe vom Eis musste, befreiten sich die Hausherren aus der Umklammerung. Ranta gelang im Powerplay die 3:2-Führung, die Sebastian Busch eine Minute später in Unterzahl zum 3:3 ausglich. Auch das 4:3 egalisierten die Bayreuther postwendend. Als die Füchse in doppelter Unterzahl waren, gelang Luciani per Direktabnahme sogar das 4:5.



Im Schlussdrittel brachte erneut eine Überzahlsituation den Ausgleich. Danach war den Teams anzumerken, dass keiner den entscheidenden Fehler machen wollte. Gefährlich wurde es für die Tigers gegen Ende des Drittels, als zwei Spieler auf die Strafbank mussten. Doch die Gäste wehrten sich erfolgreich, retteten sich in die Verlängerung - und dann traf Kolozvary.



Zuschauer: 2520. - Strafminuten: Weißwasser 20, Bayreuth 20 + 5 plus Spieldauer gegen V. Busch. - Tore: 0:1 (2.) Bartosch (Geigenmüller, Potac), 1:1 (6.) Eriksson (Mücke), 2:1 (8.) Warttig (Kania, Götz), 2:2 (19.) Pavlu (Luciani), 3:2 (31.) Ranta (Owens - 5 gegen 4), 3:3 (32.) S. Busch (4 gegen 5), 4:3 (34.) Ranta (Eriksson. Schmidt - 5 gegen 4), 4:4 (35.) Gläser (Stas), 4:5 (38.) Luciani (Kolozvary), 5:5 (49.) Kuchejda (Mücke, Adam - 5 gegen 4), 5:6 (73.) Kolozvary (Bartosch, Potac).