Bayreuth Tigers hoffen auf die Rückkehr von Eric Chouinard

Vier Spiele, vier Siege mit je einem Treffer Unterstand und ein Serienstand von 2:2 - die Bayreuth Tigers und die Lausitzer Füchse begegnen sich in der ersten Abstiegsrunde (Best of seven) auf Augenhöhe. Der Sieger der Freitagspartie (19.30 Uhr in Weißwasser) sichert sich den ersten Matchball.



DEL2, Play-downs, 1. Runde

Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers



Für die Ausgeglichenheit der beiden Teams sprechen weitere Statistiken. Die Konkurrenten schossen jeweils zwölf Treffer. Acht unterschiedliche Torschützen trugen sich bei den Tigers in die Torjägerliste ein, sechs bei den Füchsen. Anthony Luciani (Tigers) und Roope Ranta (Füchse) mit jeweils drei Treffern stechen heraus.



Beinahe ausgeglichen auch die Strafzeitenverteilung. Rechnet man die großen Strafen heraus, stehen bei den Tigers 48, bei den Füchsen 46 Minuten zu Buche.



Vor dem fünften Duell sind einige Bayreuther angeschlagen, werden aber wohl dennoch auflaufen. "Die Anhäufung der Spiele geht an die Substanz und kleinere Blessuren können nicht auskuriert werden", sagt Tigers-Teammanager Dietmar Habnitt. "Dies geht aber auch dem Gegner so."



Die Bayreuther können zudem wieder mit Youngster Constantin Ontl planen - und vielleicht auch mit dem erfahrenen Kontingentstürmer Eric Chouinard. Der Kanadier kehrt ins Mannschaftstraining zurück. "Ob es für einen Einsatz am Freitag oder Sonntag reicht, wird man abwarten müssen", sagt Habnitt.



Am Sonntag kommt es dann zu Spiel 6 in Bayreuth. Spielbeginn ist bereits um 16 Uhr.