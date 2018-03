Bayreuth Tigers erkämpfen sich Spiel 7

Die erste DEL2-Abstiegsrunde (Best of seven) zwischen den Bayreuth Tigers und den Lausitzer Füchsen wird im letzten Spiel (Dienstag, 19.30 Uhr in Weißwasser) entschieden. Zunächst mussten die Bayreuther in Weißwasser eine 0:3-Niederlage hinnehmen, doch dann wehrten sie auf eigenem Eis mit einem 4:2-Erfolg den Matchball der Lausitzer ab.



DEL2, Play-downs, Spiel 5

Lausitzer Füchse - Bayreuth Tigers 3:0



Erneut begegneten sich die Teams auf Augenhöhe - allerdings nicht auf hohem Niveau. So reichte den Füchsen eine durchschnittliche Leistung zum Sieg. Die Tigers brachten sich durch viele Strafzeiten immer wieder in Bedrängnis, zudem fehlte die Durchschlagskraft. "Die Jungs haben alles probiert, aber wir haben den Schlüssel zum Tor nicht gefunden und hatten zudem Pech bei Pfostenschüssen", sagte Tigers-Trainer Sergej Waßmiller.



Auch beim ersten Gegentreffer hatte sein Team Pech: Füchse-Stürmer Jeff Hayes brachte den Puck vors Tor, wo ein Bayreuther die Scheibe ins eigene Tor abfälschte. In der Folge vergaben die Hausherren den Ausgleich, als Ivan Kolozvary die Defensive der Füchse ausgetanzt hatte und am gut aufgelegten Lausitzer Torwart Maximilian Franzreb scheiterte. Sergej Stas traf kurz vor Drittelende nur den Pfosten. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bayreuther bereits den Torwart getauscht. Tomas Vosvrda verletzte sich bei einem Zusammenprall, für ihn kam Martins Raitums.



Im zweiten Abschnitt legte das Team aus Weißwasser das 2:0 nach. Anders Eriksson traf durch die Schoner des ansonsten stark haltenden Raitums. Der Keeper verhinderte in der Folge mehrmals einen weiteren Treffer. Auf der anderen Seite verpasste Valentin Busch bei einem Alleingang den Anschlusstreffer.



Als Hayes in der 48. Minute auf 3:0 erhöhte, war die Partie entschieden. Zwar mühten sich die Tigers, doch ein Tor wollte nicht gelingen. Auch nicht, als sie in doppelter Überzahl viel Druck aufbauten. Mehr als ein Pfostentreffer von Valentin Busch sprang nicht heraus.



Zuschauer: 2602. - Strafminuten: Weißwasser 18+ 10 gegen Warrtig, Bayreuth 18 + 10 gegen Müller + 10 gegen Gläser + 10 gegen Luciani. - Tore: 1:0 (12.) Hayes (Eriksson - 5 gegen 4), 2:0 (34.) Eriksson (Kuchejda, Neuert), 3:0 (48.) Hayes (Ranta).



Play-downs, Spiel 6

Bayreuth Tigers - Lausitzer Füchse 4:2



Die Teams legten ihr Hauptaugenmerk zunächst auf die Abwehrarbeit. Zwar gab es vereinzelt Möglichkeiten, aber keine Großchancen. Das 0:0 nach 20 Minuten spiegelte den Spielverlauf gut wieder.



In zweiten Drittel zeigten die Teams bessere Spielzüge. Einen davon nutzten die Gäste zum 0:1. Der offensivstarke Verteidiger Chris Owens umkurvte das Tor und passte auf Artur Tegkaev, der eine kleine Lücke fand.



Die Tigers zeigten sich nur kurz beeindruckt und setzten zum Gegenschlag an. Pass von Jozef Potac auf Michal Bartosch - 1:1. Der Treffer fand auch nach Sichtung des Videobeweises Anerkennung. Die Hausherren erspielten sich nun weitere gute Chancen, ließen diese aber zunächst ungenutzt. Aber auch die Gäste blieben bei einer doppelten Überzahl ohne Treffer.



Im Schlussabschnitt traten die Tigers sehr dominant auf. Zunächst scheiterte Ivan Kolozvary an der Querlatte, doch kurz darauf zog er an seinem Gegenspieler vorbei und traf mit der Rückhand zum 2:1.



Mit guter Abwehrarbeit fingen die Hausherren alle Füchse-Angriffe ab und machten in der Offensive weiter Druck. Die intensive Laufarbeit wurde dann in Minute 54 belohnt: Jan Pavlu erkämpfte sich den Puck, spielte schnell auf Sergej Stas, der direkt auf Anthony Luciani weiterleitete. Der Torjäger traf gegen die Laufrichtung des Füchse-Keepers zum 3:1.



Weißwasser nahm nun eine Auszeit, doch die Bayreuther waren nicht zu stoppen. In Überzahl erzielte Andreas Geigenmüller mit einem Schuss aus dem Rückraum das vorentscheidende 4:1. Kurz vor Schluss verkürzte Roope Ranta nur noch auf 2:4.



Zudem gab es noch ein einige Auseinandersetzungen mit Spieldauerstrafen für Roberto Geiseler und Luciani. Am völlig verdienten Heimsieg änderte sich aber nichts mehr.



Zuschauer: 2092. - Strafminuten: Bayreuth 16 + 5 plus Spieldauer gegen Luciani, Weißwasser 14 + 5 plus Spieldauer gegen Geiseler. - Tore: 0:1 (29.) Tegkaev (Owens, Hayes), 1:1 (32.) Bartosch (Potac, Kolozvary), 2:1 (44.) Kolozvary (Vosvrda), 3:1 (54.) Luciani (Stas, Pavlu), 4:1 (57.) Geigenmüller (Potac, Kolozvary - 5 gegen 4), 4:2 (59.) Ranta (Mücke, Eriksson - 6 gegen 4). red