Bayreuth Tigers bleiben Schlusslicht

Durch die 3:4-Heimniederlage gegen die Eispiraten Crimmitschau und den gleichzeitigen Erfolg von Konkurrent Tölzer Löwen bleiben die Bayreuther Schlusslicht.



DEL2

B ayreuth Tigers - Eisp. Crimmitschau 3:4



"Mit der Leistung meiner Jungs war ich sehr zufrieden - mit dem Ergebnis nicht", fasste Tigers-Trainer Sergej Waßmiller die Partie zusammen.



Das erste Drittel war einer der sehr guten Spielabschnitte der Tigers in dieser durchwachsenen Spielzeit. Ohne die Defensive zu vernachlässigen, spielten sie kontrolliert nach vorne und kreierten viele Chancen. Das 1:0 nach 20 Minuten - Luca Gläser hatte einen Linden-Schuss entscheidend abgefälscht - schmeichelte den Gästen. Crimmitschau hatte durch einen verschossenen Penalty von Ivan Ciernik die große Chance auf das 1:1 vergeben.



Nach dem Seitenwechsel spielten die Tigers konzentriert weiter. Andreas Geigenmüller erzielte das verdiente 2:0. Doch als den Eispiraten der Anschlusstreffer gelang, verschoben sich die Kräfteverhältnisse. Und so kamen die Gäste durch den frei zum Abschluss kommenden Jordan Knackstedt zum 2:2-Ausgleich.



Im Anschluss vergab Michal Bartosch die erneute Führung für die Tigers, die kurz nach Beginn des Schlussdrittels den ersten Rückstand verkraften mussten. Der Puck sprang nach einem Weber-Schuss vom Pfosten an die Schulter von Tigers-Torwart Tomas Vosvrda und kullerte dann ins Tor - 2:3.



Doch die Moral der Bayreuther stimmte: In Überzahl schoss Sergej Stas das 3:3. Für einen Punkt reichte das aber nicht, denn die sehr offensiven Gäste kamen durch ein Czarnik-Solo 46 Sekunden vor der Schlusssirene noch zum Siegtreffer.



Zuschauer: 1859. - Strafminuten: Bayreuth 4, Crimmitschau 10. - Tore: 1:0 (14.) Gläser (Linden), 2:0 (33.) Geigenmüller (Bartosch, Kolozvary). 2:1 (34.) Pohl (Ciernik, Schlenker), 2:2 (36.) Weber (Kanckstedt, Kabitzky), 2:3 (41.) Weber (Kranjc), 3:3 (54.) Stas (Chouinard, Luciani - 5 gegen 4), 3:4 (60.) Czarnik (Ciernik). red