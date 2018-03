Achtelfinale der Champions League: Medi Bayreuth siegt dank starker Teamleistung

Im Champions-League-Achtelfinale fuhren die Bayreuther Medi-Basketballer dank einer stabilen Defensive und konsequenter Chancenverwertung einen 81:76 (34:29)-Sieg gegen Besiktas Istanbul ein. Zeit zum Feiern bleibt kaum: Noch vor dem Rückspiel am Dienstag in Istanbul empfangen die Bayreuther heute Abend (19 Uhr) die Löwen Braunschweig.



Champions League

Medi Bayreuth -

Besiktas Istanbul 81:76 (34:29)

"Wir müssen als Team zusammenspielen", hatte Medi-Trainer Raoul Korner seiner Mannschaft vor dem Spiel gegen Istanbul geraten - und die Bayreuther setzten seine Vorgabe konsequent um. Medi überraschte den Dritten der ersten türkischen Liga gleich mit einem Blitzstart. Nach einem Dreier von De'Mon Brooks lag Medi bereits in der fünften Minute 11:2 in Front, was Gästetrainer Ufuk Sarica zu seiner ersten Auszeit bewog. Danach trat Besiktas fokussierter auf und Dreier von Strawberry und Clark brachten die Gäste wieder heran. Doch zum Ende des ersten Abschnitts zementierte Gabe York mit seinem dritten Dreier zum 20:14 die Bayreuther Dominanz.



Das Abwehrbollwerk stand auch im zweiten Viertel stabil gegen die Angriffe des Favoriten vom Bosporus. Medi-Kapitän Bastian Doreth erhöhte den Vorsprung von der Dreierlinie auf 27:16 (14. Minute), musste aber kurz darauf mit seinem dritten Foul auf die Bank. Mit aggressiver Pressverteidigung kamen die Gäste dann zu Ballgewinnen und verkürzten mit einem Treffer ihres starken US-Spielmachers Josh Adams auf 29:27. Medi ließ die Gäste aber nicht vorbeiziehen und setzte sich bis zur Pause wieder ab (34:29). Zu Beginn des dritten Abschnitts kam Besiktas bis auf einen Punkt heran, doch die Medi-Korbjäger antworteten mit viel Leidenschaft und einem 10:0-Lauf, mit dem sie sich einen 64:52-Vorsprung sicherten. Den Lauf eröffnete Topscorer Gabe York (20 Punkte/5 Dreier).



Istanbul kämpfte und kam mehrmals bedrohlich nahe, doch die Bayreuther, unter anderem der stark aufgelegte De'Mon Brooks (15 Punkte/7 Rebounds), hatten immer eine Antwort parat. Nach einem verlegten Korbleger von Assem Marei verfehlte Clark den Ausgleich für die Gäste und Nate Linhart machte den Überraschungserfolg an der Freiwurflinie perfekt.



"Es gibt ein Sprichwort: Wenn du aus dem richtigen Holz geschnitzt bist, wird als Resultat auf einen harten Fall ein großer Sprung kommen", sagt Korner und fügt an: "Ich denke, es gibt keinen Zweifel daran, dass dieses Team aus dem richtigen Holz geschnitzt ist." Nach der Niederlage gegen Berlin habe es nur eine passende Reaktion gegeben: "Es allen auf dem Spielfeld zu zeigen! Wir haben heute gegen den dritten einer der besten Ligen in Europa gewonnen. Weil wir wussten, dass wir es können!"



Medi Bayreuth: Robinson (8/1), Linhart (14/2), Doreth (3/1), Seiferth (4), Wachalski (2), Amaize, Brooks (15), York (20/5), Marei (15). - Besiktas Istanbul: Clark (11/3), Veyseloglu (14/1), Adams (16/2), Sanli (5), Mutaf, Strawberry (18/1), Sipahi (7), Weems (4), Lalanne (2)



Bundesliga

Medi Bayreuth -

Löwen Braunschweig

Gegen den Tabellenzwölften der Bundesliga, Löwen Braunschweig, müsse Medi Bayreuth nun "die gleiche Energie zeigen, um auch in der Liga wieder einen Erfolg zu feiern", sagt Korner vor dem Spiel am Freitag gegen die Niedersachsen, die er vor seinem Wechsel nach Bayreuth drei Jahre lang trainiert hatte.