Bayreuth steht im Pokal-Viertelfinale

Eine große Extraportion an Kampf war für Medi Bayreuth notwendig, um am 13. Spieltag der Basketball-Bundesliga gegen die BG Göttingen den elften Saisonsieg feiern zu können. In einer höchst intensiven Partie siegten die Bayreuther mit 84:76 (45:39) gegen spielstarke Veilchen und machten so den sechsten Heimsieg in Serie perfekt. Zudem sicherte sich das Team von Head Coach Raoul Korner die Teilnahme am Pokal-Viertelfinale.

Die 3119 Zuschauer in der Oberfrankenhalle mussten bis in die Schlussphase zittern, ehe das erstmals im neuen Weihnachtstrikot spielende Team um Kapitän Bastian Doreth das Spiel zu seinen Gunsten gestalten konnte. Nachdem die Gäste die Anfangsphase klar bestimmt hatten, kam Medi stärker auf und legte selbst vor. Dreimal kamen die Niedersachsen im Spielverlauf jedoch zurück und holten einen elf-Punkte-Rückstand gegen Ende des dritten Viertels nicht nur auf, sondern gingen knapp sechs Minuten vor dem Ende sogar selbst wieder in Führung. Medi hatte aber auch hier nochmals einen Antwort parat und holte sich letztlich einen hart umkämpften, aber nicht unverdienten Heimsieg.

Assem Marei sagte: "Wir haben uns heute über die Defensive zum Sieg gekämpft. Wir wussten, dass es nicht alleine auf unsere Offensivqualitäten ankommt. Uns war klar, dass unser Augenmerk auf der Defensive liegen muss. Das haben wir in den entscheidenden Momenten gut gemacht. Ich habe mich auf das Duell mit Scott Eatherton gut vorbereitet gehabt, viel Videos geschaut und seine Spielzüge analysiert. Er hat heute gut gekämpft aber es war nicht sein Abend. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, meine Mitspieler haben mich heute sehr oft gefunden und angespielt."

Hervorragend eingestellt fanden die Gäste deutlich besser ins Spiel (0:6/3.). Medi brauchte lange, um durch vier Punkte von Kyan Anderson so langsam ins Spiel zu finden. Nach einem Dreier von Trey Lewis, einem Vierfach-Spielerwechsel von Raoul Korner sowie einem weiteren Dreier von Bastian Doreth stand es 10:13 (6.) und das Bayreuther Spiel schien endlich ins Laufen zu kommen. Göttingen blieb bis in die letzte Minute jedoch noch in Führung. Auf einen Wachalski-Dreier folgte dann jedoch das 21:20 von Robin Amaize. Die erste Bayreuther Führung bedeutete auch den Stand nach dem ersten Viertel.

Im spannenden zweiten Abschnitt hatten zunächst die Bayreuther die Nase vorne, ehe dem auffälligen Alex Ruoff per Dreier das 25:25 (13.) gelang. Bis zum 36:36 von Göttingens Benas Veikalas in der 19. Minute blieb es weiterhin eng. In einer Auszeit stellte medi-Coach Raoul Korner sein Team für die letzten 105 Sekunden perfekt ein: durch 3-Punkt-Spiele von Trey Lewis und Kyan Anderson sowie einen Brooks-Dreier hieß es zur Pause 45:39 für die Wagnerstädter.

Nach dem Seitenwechsel konnte medi bayreuth zunächst den Vorsprung verwalten. Nach dem 53:51 von Trey Lewis kippte aber das Momentum. Darius Carter brachte seine Farben von jenseits der 6,75 Meter wieder in Führung. Bis dreieinhalb Minuten vor dem Ende blieb die Partie noch immer völlig offen. Mit einem Dreier zum 58:56 war es wieder Trey Lewis, der einen entscheidenden Akzent setzte. Damit läutete er einen sehenswerten 12:0 Lauf ein, ehe ein Korberfolg von Benas Veikalas mit der Schlusssirene den 67:58 Zwischenstand nach drei Vierteln bedeutete.

Wer die Partie hier schon entschieden glaubte, hatte die Rechnung ohne die Niedersachsen gemacht, die zu Beginn des letzten Abschnitts nochmals alle Energie mobilisierten und den Rückstand in den ersten vier Minuten nach einem Dreier von Benas Veikalas in eine eigene 72:71 Führung verwandelt hatten. Wie schon so oft in dieser Saison bleiben die Bayreuther in dieser spielentscheidenden Phase cool und schlugen mit einem 7:0 Lauf, bei dem Trey Lewis und Robin Amaize für die Punkte verantwortlich waren, zurück. 41 Sekunden vor dem Ende hieß es 78:72 und medi bayreuth ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen.



Drei Fakten zum Spiel



Trey Lewis, Kyan Anderson und Assem Marei: Über zwei Drittel aller Bayreuther Punkte (58) gingen auf das Konto des medi-Trios. Während in der Anfangsphase vor allem Kyan Anderson die Verantwortung übernahm, zeigte in der Crunch Time der ins Allstar-Team berufene Trey Lewis seine Kaltschnäuzigkeit. Über die gesamte Partie hinweg bot Assem Marei eines seiner bisher besten Spiele für die Heroes Of Tomorrow. Der Ägypter entzauberte im Schlüsselduell immer wieder seinen Gegenspieler Scott Eatherton.



Bester auf Göttinger Seite war an diesem Abend einmal mehr Alex Ruoff. Der 30-jährige Small Forward war überall präsent. Er verteilte fünf Assists, traf zwei Dreier, sammelte insgesamt 20 Zähler und ging auch in kämpferischer Hinsicht immer wieder voran. Seine Rückkehr wird den Göttinger Fans in den verbleibenden Spielen noch viel Freude bereiten.



Bayreuther Fans: Wieder einmal durften die Heroes Of Tomorrow erfahren, was es heißt und wert ist, Heimrecht zu haben. In schwierigen Phasen des Spiels, und davon gab es gegen insgesamt unangenehm zu spielende Göttinger einige, konnten sich die Burschen von Raoul Korner auf ihre Fans in der Oberfrankenhalle verlassen. Schon ein kleiner spielerischer Akzent genügte, um den Funken zwischen den Fans und den Spielern überspringen zu lassen und so neue Kräfte freizusetzen. Zur Belohnung gab es nach dem Spiel die nächste "Humba" der Mannschaft mit ihren jüngsten Fans direkt auf dem Parkett.



Trainerstimmen



Raoul Korner (Bayreuth): Zunächst Glückwunsch an Göttingen, sie haben uns das Leben wie erwartet schwer gemacht. Wir sind im Moment mit einer Situation konfrontiert, sie es mit sich bringt, wenn man viel öffentliche Aufmerksamkeit bekommt, wenn man als Überraschungsteam der Liga gilt. Dann ist es das Phänomen, dass die Leichtigkeit ein wenig schwindet und dass andere Teams extra motiviert in das Spiel geht. Jeder entwickelt den extra Ehrgeiz, genau diese Mannschaft zu schlagen. Wir machen im Moment keinen großartigen Job, um mit dieser Situation umzugehen, aber wir kannten diese Situation auch noch nicht. Es ist ein Prozess. Ich möchte keinesfalls die Göttinger Leistung schmälern, sie haben eine ausgezeichnete Partie gemacht. Aber man merkt, dass bei uns die Selbstverständlichkeit ein bisschen weg ist, dass der ein oder andere Spieler etwas schneller frustriert als noch vor ein paar Wochen ist. Das ist für uns eine extrem interessante und spannende Situation. Wir freuen uns darauf, auch diese als Team zu lösen. Göttingen wird ein harter Konkurrent im Kampf um die Play-Offs werden und wir schauen dass wir uns wieder Schritt für Schritt der Form annähern, die wir schon vor ein paar Wochen gezeigt haben.



Johan Roijakkers (BG Göttingen): Ich gratuliere Coach Korner und seiner Mannschaft. Ich denke, wir haben heute ein sehr intensives Spiel von beiden Mannschaften gesehen. Das war eine Play Off-Intensität! Ich bin sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, wie sie heute gespielt hat. Wenn man so lange mitspielen kann, kann man als Göttingen-Coach sehr zufrieden sein.





Medi Bayreuth - BG Göttingen 84:76 (21:20, 24:19, 22:19, 17:18)

Medi Bayreuth: Lewis 22, Marei 20, Anderson 16 (4 Assists), Doreth 7 (4 Assists), Amaize 5, Brooks 5, Linhart 4, Wachalski 3, Seiferth 2, Adler.

Dreier: Lewis 3, Anderson 1, Brooks 1, Wachalski 1, Doreth 1.

BG Göttingen: Ruoff 20, Veikalas 13, Carter 13, Sanders 10 (6 Rebounds), Waleskowski 8 (7 Assists), Eatherton 8, Williams 2, Mönninghoff 2, Spohr, Menzel, Schwarz, Grüttner Bacoul.

Dreier: Veikalas 3, Ruoff 2, Sanders 1, Carter 1.



Schiedsrichter: Madinger, Bittner, Gutting.