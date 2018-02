Skigebiete in Franken - ein Überblick (mit interaktiver Karte)

Vom Spessart bis zum Fichtelgebirge, von der Rhön bis zur Fränkischen Alb: In der Region gibt's gut 50 Skigebiete für Abfahrer - auch mit Kunstschnee. Insgesamt sind es 63,8 Kilometer Pistenlänge. Verglichen mit dem Alpenraum, wo allein das größte Skigebiet - "Les Portes du Soleil" in Frankreich - auf rund 600 Kilometer Pisten kommt, wirken die Strecken in Franken bescheiden. Aber immerhin.

Frankens Abfahrtsstrecken liegen hauptsächlich im Fichtelgebirge, in der Rhön und im Frankenwald. Aber selbst im Steigerwald oder in der Fränkischen Schweiz finden sich vereinzelt Möglichkeiten, bei entsprechendem Wetter die Bretter anzuschnallen.