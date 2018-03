Sitzung des Stadtrats wird als Live-Stream ins Internet übertragen

Die turnusmäßige Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 21. März, im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, wird ab 15 Uhr wieder via Live-Stream ins Internet übertragen. Der Live-Stream ist über die städtische Homepage abrufbar. Die Stadtratsmitglieder werden sich unter anderem mit der Frage der künftigen Leitung des Kulturreferats befassen. Hierzu liegt ein Antrag der Stadtratsfraktion Bündnis 90/Die Grünen und Unabhängigen vor, der die Wahl eines Kulturbürgermeisters beziehungsweise einer Kulturbürgermeisterin zum Ziel hat. Ebenfalls auf der Tagesordnung steht das Bebauungsplanverfahren für einen Gewerbestandort an der Tunnelstraße sowie die von der Stadt geplante Aufwertung des Parkplatzes in der Peuntgasse und des direkten Umfeldes. Weiterhin wird sich der Stadtrat mit der Wahl der Vertrauenspersonen für den Schöffenwahlausschuss bei den Amtsgerichten und mit zwei Satzungsänderungen befassen.

Die komplette Tagesordnung der Stadtratssitzung steht zum Download zur Verfügung.