Sind Handwerker glücklicher? Umfrage unter www.handwerkerstolz.de

Wie wichtig ist die Arbeit für unsere Lebenszufriedenheit? Macht arbeiten im Handwerk glücklicher als in anderen Berufen? Die Forschungsstudie ?Handwerksstolz ? Glücksforschung im Handwerk?, die die Georg-August-Universität Göttingen in Kooperation mit dem ZDH durchführt, möchte dieser Frage systematisch nachgehen. Die Zeichen deuten darauf hin, dass die Ausübung eines Handwerksberufs selbst entscheidend für das Wohlbefinden sein könnte. Denn eine berufliche Tätigkeit im Handwerk unterscheidet sich in vieler Hinsicht von anderen Formen der Berufstätigkeit.

Die Online-Umfrage dauert ca. 12 Minuten und ist über diesen Link zu erreichen: www.handwerksstolz.de

Dieser Inhalt wurde erstellt von Handwerkskammer Oberfranken