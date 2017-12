Silvester in Bayreuth: Hier steigen die Partys

Jedes Jahr das Gleiche: Die Weihnachtsfeiertage kommen schneller als erwartet und damit ist auch der nächste Jahreswechsel nicht mehr weit. Aber mit wem und vor allem wo soll man dieses Jahr nur reinfeiern? Wo steigen die besten Feiern oder wo kann man das schönste Feuerwerk erleben? Für alle unentschlossenen oder suchenden Bayreuther haben wir hier eine Auswahl an Silvesterpartys:



1. Fabrik

Unter dem Motto "Silvester in deiner Fabrik - Hallo 2018" steigt auch diese Jahr in der Fabrik wieder eine Silvesterparty mit Techno, House und Hip Hop Musik. Nicht fehlen, darf natürlich ein großes Feuerwerk um Mitternacht.







2. Suite

Für alle, die erst nach dem Feuerwerk eine Location zum Feiern suchen, ist die Suite mit ihrem "Silvester Hip Hop Ball" genau das Richtige. Denn die Türen werden erst nach Mitternacht geöffnet, dann aber beleben DJs die Räumlichkeiten mit reichlich Musik. Für das leibliche Wohl gibt es Fingerfood , Donuts und Cocktails und für die richtige Deko sorgen Eisfontänen, Wunderkerzen, Ballons und ganz viel Glitzer. Wer bis 1:30 Uhr kommt, bekommt zusätzlich einen Willkommens-Drink serviert.







3. Liebesbier

"Happy New Year im Liebesbier" heißt es am Silvesterabend. Hier hat man die Qual der Wahl. Zum einen kann man am Galamenü im Brausaal teilnehmen. Dort erwartet Sie ein Fünfgänge-Menü mit Aperitiv und Live-Musik. Pünktlich zum Jahreswechsel steigt ein großes Feurwerk. Aber auch im Restaurant kann man a la carte den letzten Dezemberabend ausklingen lassen. Ab 22 Uhr legt ein DJ Musik auf und auch das Feuerwerk ist vom anliegenden Garten aus sichtbar.



Karten für das Gala-Menü kann man im Maisel's Bier Shop erwerben. Tischreservierungen für das Restaurant sind telefonisch oder per Mail möglich.







4. Herzogkeller

Die angeblich "größte Silvesterparty der Stadt" startet auch in diesem Jahr wieder ab 22 Uhr im Herzogkeller. Für die entsprechende Partymusik sorgt DJ Andi V. Der für Raucher eingerichtete Outdoor Bereich, bietet für Jedermann Cocktails und andere Getränke an. Ein Glas Prosecco ist jeweils im Eintrittspreis enthalten.Durch die hohe Lage des Kellers, lassen sich um Mitternacht zahlreiche Feuerwerke überblicken.



Karten gibt es an der Theaterkasse, in der Geschäftsstelle des Nordbayerischen Kuriers oder online.







5. Blu Bowl

Für alle, die an Silvester gerne etwas aktiver sind, bietet sich das Blu Bowl an. Hier können Sie an Silvester bowlen, kickern, Dart spielen und mehr. Ein Silvesterbuffet (gegen Voranmeldung) sättigt hungrige Spieler. Zum gemeinsamen Anstoßen auf den Jahreswechsel gibt es jeweils ein Sekt-Cocktail. Für das musikalische Erlebnis beim Spielen, sorgen die neuesten Partyhits.



Weitere Specials sind günstige Shots und Pitcher sowie eine Wodka-Bowle.







6. Tanzbar

Wer an Silvester gerne das Tanzbein schwingt, findet in der Tanzbar mit "Welcome 2018" die passende Veranstaltung dazu. Ab 21 Uhr wird sich hier auf das neue Jahr eingestimmt. Zur Happy Hour gibt es Vergünstigungen einiger Getränke. Wer vorab einen Tisch reserviert, hat diese Jahr die Möglichkeit am nächsten Morgen kostenlos am Frühstücks-Buffet teilzunehmen.