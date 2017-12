Sigmar Gabriel an der Uni Bayreuth: Wenn der Außenminister zur Vorlesung einlädt

Jeder kann teilnehmen



Für ihre diesjährige Weihnachtsvorlesung konnte die Uni Bayreuth den geschäftsführenden deutschen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) als Redner gewinnen. Im Hörsaal spricht er am Dienstag, 12. Dezember, über das Thema "Frieden und Gerechtigkeit weltweit: Aufgaben und Möglichkeiten der deutschen Außenpolitik".An der öffentlichen Vorlesung kann jeder teilnehmen - der Eintritt ist frei. Der Vortrag findet ab 18.30 Uhr im Audimax der Universität statt (Universitätsstraße 30). Einlass ist bereits ab 17.45 Uhr. Zusätzlich gibt es Live-Übertragungen im Hörsaal H15 (NW I) sowie online unter https://mms.uni-bayreuth.de Wichtig: Taschen und Flaschen dürfen aus Sicherheitsgründen nicht in das Veranstaltungsgebäude mitgenommen werden.Die Weihnachtsvorlesung ist seit Jahren Teil des universitären Lebens in Bayreuth und soll Raum geben zum Zuhören, Nachdenken und zum Gedankenaustausch in der Vorweihnachtszeit.In den vergangenen Jahren waren im Rahmen der Weihnachtsvorlesung bereits zahlreiche namhafte Persönlichkeiten zu Gast auf dem Bayreuther Campus. Unter anderem Bundespräsident a.D. Christian Wulff (2016), Bert Rürup (2015), Wolfgang Thierse (2014), Christine Bergmann (2013), Norbert Lammert (2012), Jean Asselborn (2011), Joachim Gauck (2010) oder Gerhard Schröder (2009).