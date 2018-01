Sieben Männer prügeln sich - mehrere Schlägereien in Bayreuth am Samstag

In Bayreuth kam es am Wochenende zu mehreren Schlägereien in der Innenstadt. Das berichtet die oberfränkische Polizei am Sonntag.Die Körperverletzungen ereigneten sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. So war es am Samstag um 22:10 Uhr in der Maximilianstraße/Von-Römer-Straße zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen insgesamt sieben Personen gekommen. Der Streit begann in einer Kneipe in der Von-Römer-Straße und verlagerte sich von dort nach draußen in die Maximilianstraße.Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, ging eine fünfköpfige Gruppe im Alter von 22 bis 28 Jahren auf zwei 17 und 18-jährige junge Männer los. Die beiden Geschädigten erlitten Verletzungen durch Faustschläge und Tritte und mussten deshalb zur ambulanten Behandlung in die Notaufnahme des Klinikums Bayreuth gebracht werden. Alle an dem Vorfall beteiligten Personen hatten zuvor Alkohol konsumiert.Später gegen 03:30 Uhr wurde die Bayreuther Polizei nochmal in die Maximilianstraße vor eine dortige Kneipe gerufen. Ein 26-jähriger Bayreuther war hier aus bislang ungeklärter Ursache von hinten angegriffen worden. Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: 20 - 25 Jahre alt, ca. 185 cm groß, schlanke Statur, sprach Deutsch mit ausländischen Akzent.Zeugen der Vorfälle, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0921/506-2130 mit der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt in Verbindung zu setzen.