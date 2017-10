Schwerverletzt: Frau wird bei Crash in Bayreuth im Auto eingeklemmt

Am Sonntag (22.10.2017) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bayreuther Königsallee, bei dem eine Person eingeklemmt wurde.Laut Angaben der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt war ein BMW-Fahrer stadtauswärts auf der Köngisallee unterwegs. Beim Linksabbiegen stieß das Auto mit einem entgegenkommenden VW Polo zusammen.Durch den Aufprall wurde der BWM gegen eine Hausmauer geschleudert. Der Fahrer wurde leicht verletzt und konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Die VW-Fahrerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt.Die alarmierten Feuerwehr-Abteilungen fanden bei ihrer Ankunft an der Unfallstelle die zwei schwer beschädigte Autos im Kreuzungsbereich der Rollwenzelei vor. Nach einer ersten medizinischen Untersuchung durch die Notärztin des Rettungshubschraubers Christoph 20 wurde der Zustand der VW-Fahrerin als stabil eingestuft, sodass sich auf eine schonende Rettung der Patientin aus ihrem Fahrzeug geeinigt wurde.Dafür wurde mit schwerem hydraulischen Rettungsgerät das Dach abgenommen und mit zwei Rettungszylindern der Vorderwagen abgekippt, um die Einklemmung im Fußbereich zu lösen. Mit einer Schaufeltrage wurde die Frau schließlich vom Fahrersitz auf die Trage des Rettungsdienstes umgelagert und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.Um die Patientin vor neugierigen Blicken einiger Schaulustiger zu schützen, wurden Planen und Decken als Sichtschutz eingesetzt.Nachdem die beiden Autos von Abschleppfahrzeugen aufgeladen wurden, wurde die Fahrbahn abschließend noch gereinigt. Um 16.30 Uhr war der Einsatz beendet.Im Einsatz waren insgesamt 29 Einsatzkräften und mehreren Fahrzeuge der Feuerwehr. Der Rettungsdienst war mit dem Rettungshubschrauber Christoph 20, zwei Rettungswägen und dem Einsatzleiter Rettungsdienst vor Ort. Von Seiten der Polizei waren zwei Streifenwagen angerückt.Während der Dauer der Arbeiten an der Einsatzstelle musste die B22 im Kreuzungsbereich in alle Richtungen vollständig gesperrt werden.