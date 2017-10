Schwerer Unfall in Bayreuth - junge Frau in Auto eingeklemmt

Wie die Polizei berichtet, befuhr ein 53-jähriger Bayreuther mit seinem Pkw am Sonntag kurz nach 14.30 Uhr die Königsallee stadtauswärts. Bei der Rollwenzelei wollte er nach links Richtung St. Johannis abbiegen.Dabei übersah er eine 22-Jährige, die mit ihrem Auto stadteinwärts unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Das Auto des Verursachers prallte anschließend am Straßenrand gegen eine Hauswand.Die junge Frau wurde schwer verletzt in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der herbeigerufenen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 35.000 Euro.Für die Zeit der Bergungsarbeiten führten die erforderlichen Straßensperrungen zu Verkehrsbehinderungen.