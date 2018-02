Schläge in Bayreuth: Autofahrer steigt aus, verprügelt Passanten und fährt weiter

Die Polizei bittet um Hinweise





Eine Gruppe von sechs Personen wurde gegen 4.15 Uhr in der Hindenburgstraße in Bayreuth von einem bislang unbekannten Autofahrer beleidigt und geschlagen. Die sechs Jugendlichen im Alter zwischen 20 und 24 Jahren warteten am Gehweg als der Unbekannte in Begleitung einer Frau in einem Audi A3 angefahren kam.Der männliche Täter stieg aus dem Fahrzeug und ging sofort auf die Gruppe zu. Dabei sprach er Beleidigungen aus. Unmittelbar danach versetzte er einem 24-Jährigen einen Schlag ins Gesicht und stieß einem 22-Jährigen gegen den Kopf.Der Unbekannte stieg wieder in sein Fahrzeug und fuhr weg. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos, ein Kennzeichen des Pkw war nicht bekannt. Die beiden 22- und 24-Jährigen mussten zur Behandlung ins Klinikum transportiert werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung eingeleitet.Hinweise in diesem Fall bitte an die Polizei Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130.