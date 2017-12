Scheune im Kreis Bayreuth in Flammen: über 100 Tiere vor Flammen gerettet

Zirka 300.000 Euro Sachschaden entstand am frühen Freitagabend bei einem Brand eines landwirtschaftlichen Anwesens im Betzensteiner Ortsteil Klausberg. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen. Dies berichtet die Polizei.Gegen 17.30 Uhr entstand im Dachgeschoss eines Stalles mit angebauter Maschinenhalle in Klausberg ein Brand. Das Feuer dürfte nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines technischen Defektes im Dachstuhl des Gebäudes ausgebrochen sein. Im Stall befanden sich noch über hundert Rinder und Schweine. Für Nachlöscharbeiten der Feuerwehr musste der komplette Dachstuhl des Gebäudes abgetragen werden. Die Tiere in den Stallungen konnten unversehrt geborgen werden.Glücklicherweise sind keine Personenschäden zu beklagen. Sämtliche umliegenden Feuerwehren sind zur Brandbekämpfung eingesetzt.Zur genaueren Klärung der Brandursache führt die Kriminalpolizei Bayreuth Ermittlungen durch.