Rettung in Bayreuth: Frauen ziehen 45-Jährigen aus dem Mistelbach

Drei junge Frauen retteten am Freitagabend einen Mann, der in den Bayreuther Mistelbach gefallen war. Wie die Polizei berichtet fiel der 45-jähriger Bayreuther im Bereich der Carl-Burger-Straße die Böschung hinab in den Mistelbach und konnte sich nicht mehr alleine helfen.Durch Hilferufe wurden drei junge Frauen auf den Mann aufmerksam. Während eine Frau die Polizei und den Rettungsdienst verständigte, stiegen die beiden anderen Frauen die Böschung hinab und zogen den Bayreuther aus dem Bach.Dieser wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und zur Behandlung ins Klinikum Bayreuth gebracht. Offensichtlich stand der 45-jährige unter Drogeneinfluss und ist deshalb die Böschung hinab gestürzt.