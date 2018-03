Osterbrunnen im Landkreis Bayreuth: Hier findet ihr die festlichen Kunstwerke!

Diese Osterbrunnen sind eine Auswahl unserer Redaktion. Wenn ihr noch weitere schöne österliche Brunnen kennt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare posten. Wir freuen uns über eure Tipps!



Die Osterbrunnen im Landkreis Bayreuth



Bayreuth

Bad Berneck

Bischofsgrün

Warmensteinach

Aufseß

Mehlmeisel



Weitere Osterbrunnen in und um Bayreuth



Weidenberg

Fichtelberg

Hollfeld

Jedes Jahr macht sich eine Vielzahl von Touristen auf den Weg nach Franken, um bei einer Osterbrunnen-Tour mitzufahren. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts begannen die Dorf- und Stadtgemeinden ihre Brunnen österlich zu schmücken, um in der touristenschwachen Frühjahrszeit mehr Besucher anzulocken.Heute sind die mit Eiern und Pflanzen behängten Brunnen eine feste Tradition im fränkischen Land. Auch in Bayreuth finden sich viele Osterbrunnen und wir haben einige davon für euch zusammenstellt:In Bayreuth schmückt der Bürgerverein Bayreuth-St. Georgen wieder einmal den Brunnen am "Brannaburger Berg". Bei einer Feierstunde am 24. März um 15 Uhr wird der Osterbrunnen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.Zeitgleich findet ab dem 30. März zum 24. Mal das Osterfestival in Bayreuth, organisiert von der Kultur- und Sozialstiftung Internationale Junge Orchesterakademie, statt. Über zwei Wochenenden können zahlreiche Konzerte rund um klassische Musik, Orgelklänge bis hin zu Jazz und moderner Musik besucht werden. Traditionell wird das Osterfestival am Karfreitag um 17 Uhr mit einem Eröffnungskonzert in der Bayreuther Stadtkirche eröffnet.Etwa zwei Wochen vor Ostern beginnen in Bad Berneck im Fichtelgebirge Ehrenamtliche, Vereine und Verbände mit dem Schmücken der Osterbrunnen in der Stadt und den zugehörigen Ortsteilen. Auf der Website der Stadt Bad Berneck finden sich außerdem zwei Tourvorschläge für Osterspaziergänge.Die Osterbrunnen findet ihr hier: Am Marktplatz, am Kurhaus, auf dem Buchwaldweg, Strösselbrunnen, in Micheldorf , am Siedlerheim, am Kurpark, am Kirchenring sowie am Bärnreuther Dorfplatz und in Wasserknoden.Auch in Bischofsgrün im Fichtelgebirge wird etwa eine Woche vor Ostern mehr als ein Brunnen festlich geschmückt. Der Bischofsgrüner FGV organisiert auch dieses Jahr am Karfreitag eine Osterbrunnenwanderung Die Osterbrunnen findet ihr hier: Gegenüber des ehemaligen Rathauses, am evangelischen Pfarramt, am Reisebüro Ombnibus Greiner und am Geschäft Ries und Unglaub.Auch im Kurort Warmensteinach im Fichtelgebirge kann man einen Osterbrunnen betrachten. Außerdem findet am diesjährigen Palmsonntag, den 25. März, im Freilandmuseum Grassemann ein Ostermarkt statt. Dort werden außergewöhnliche Osterdekorationen, kunsthandwerklicher Osterschmuck und Kulinarisches angeboten.Den Osterbrunnen findet ihr hier: Am KurparkIn Aufseß in der Fränkischen Schweiz schmücken die Bewohner keinen Brunnen, sondern ihre Dorfbrücke. Auch soll der erste urkundlich erwähnte Osterbrunnen im Jahr 1909 hier gestanden haben.Die "Osterbrücke" findet ihr hier: Brücke über die Aufseß unterhalb von Schloss Unteraufseß.Dort schmückt der Fichtelgebirgsverein seit 25 Jahren jedes Jahr den Brunnen am Rathaus mit rund 850 Eiern. Die Eier sind vielseitig bemalt und zeigen die verschiedensten Motive.Hier findet ihr den Osterbrunnen: Am RathausAb Gründonnerstag sind in Weidenberg folgende Brunnen geschmückt: Am Obermarkt, am Untermarkt, an der Schule und an der Steinach.Osterbrunnen werden hier am Rathaus und der Katholischen Kirche gestaltet.Hier werden die Brunnen am Marienplatz und der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt geschmückt.Noch mehr Osterbrunnen findet ihr zum Beispiel hier: Sachsendorf, Hochstahl, Creußen, Eckersdorf, Pegnitz und Pottenstein.