Oberfranken: Zugmaschine eines Sattelzugs in Vollbrand - schwierige Löscharbeiten

Ein brennender Sattelzug auf dem Parkplatz Sophienberg an der A 9 Richtung Süden hat am frühen Montagmorgen die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Wie die Feuerwehr Bayreuth mitteilt wurde zum Glück keine Person verletzt.Beim Eintreffen der ersten Kräfte gegen 2 Uhr morgens stand die Zugmaschine eines Sattelzugs bereits in Vollbrand. Ein Atemschutztrupp konnte die Flammen mit einem Schaumrohr schnell eindämmen und so ein Übergreifen auf den Auflieger verhindern.Weitere Kräfte unterstützten die Löscharbeiten mit einem weiteren Schaumrohr. Trotz des schnellen Löscherfolgs wurde der Auflieger jedoch durch die starke Hitzeeinwirkung beschädigt. Da es sich bei dem Sattelzug um einen Kühlguttransporter handelte, gestalteten sich die Nachlöscharbeiten schwierig.Mit Äxten und einer Säbelsäge musste die Isolierung an der Front des Aufliegers entfernt werden, um sicher zu gehen, dass keine Glutnester mehr vorhanden sind. Parallel wurde die Ladefläche mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit und von einem Trupp unter Atemschutz ebenfalls auf Glutnester kontrolliert. Dabei kamen jeweils Wärmebildkameras zum Einsatz.Während der Löscharbeiten wurde der Parkplatz durch das THW Bayreuth größtenteils abgesperrt und die Einsatzstelle weiträumig ausgeleuchtet. Die letzten Feuerwehrkräfte konnten gegen 4 Uhr wieder abrücken.Vor Ort waren die Abteilungen Ständige Wache, Oberkonnersreuth und Thiergarten der Feuerwehr Bayreuth sowie die Feuerwehr Wolfsbach mit insgesamt 27 Einsatzkräften. Ebenfalls waren ein Rettungswagen, zwei Streifenwagen der Polizei sowie das THW Bayreuth angerückt.