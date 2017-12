Oberfranken: Sexueller Übergriff auf Kind (9) in Therme

Mann festgenommen



Aufgrund eines sexuellen Übergriffs auf einen kleinen Jungen am Montagabend in einer Therme in Bayreuth, sitzt nun ein 47-jähriger Mann nach Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth und auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft.Das neun Jahre alte Kind hielt sich laut Polizei am frühen Abend in einem Becken im Schwimmbereich auf, als der Tatverdächtige es ansprach und kurz darauf auch sexuelle Handlungen vornahm. Als die Mutter des Jungen auf das Geschehen aufmerksam wurde, floh der Mann in einen anderen Bereich der Therme.Eine Streifenbesatzung nahm den 47-Jährigen noch in dem Bad vorläufig fest. Das Fachkommissariat der Bayreuther Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.Am Dienstag erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bayreuth Haftbefehl gegen den Beschuldigten, der inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt sitzt. Die umfassenden Ermittlungen von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft zu dem 47-Jährigen aus Unterfranken dauern an.