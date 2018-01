Oberfranken: Schwerer Unfall auf Talbrücke Trockau - A9 teilweise gesperrt

Auf der Talbrücke Trockau ist es am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen gekommen. Wie die Polizei berichtet, ist die Straße nach einer Vollsperrung nun wieder einspurig befahrbar.Ein Auto hat einen Sattelzug auf der Talbrücke bei schneebedeckter Fahrbahn angefahren. Daraufhin krachten offenbar zwei folgende Autofahrer ebenfalls in die Fahrzeuge.Die einspurige Sperrung wird vermutlich noch noch bis in den Abend, etwa 21 Uhr, andauern. Es bildet sich derzeit ein Rückstau von 8 Kilometern. Die Unfallursache sowie die schwere der Unfallschäden und Verletzungen werden noch ermittelt.