Oberfranken: Polizei sucht vermissten hilflosen Mann und bittet um Hinweise

Am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr erreichte die Polizei in Bayreuth die Mitteilung, dass ein Patient aus einem REHA-Zentrum an der Jakob-Herz-Straße vermisst wird.



Der 53-jährige Mann aus der Nähe von Amberg ist laut Polizei in Bayreuth weitgehend ortsunkundig und wird wie folgt beschrieben:

Scheinbares Alter zwischen 60 und 65 Jahre, 1,70 m groß, schlank, dunkles, kurzes, glattes, leicht fettiges Haar mit Pony und hat eine deutliche Schwellung am rechten Auge.

Zur Bekleidung liegen folgende Erkenntnisse vor: Allgemein dunkle Kleidung, schwarze Jacke, ein Regenschirm wird mitgeführt, festes Schuhwerk.



Eine schlüssige Erklärung für das Verschwinden gibt es laut Polizei bislang nicht - ein Unglücksfall oder Hilflosigkeit können nicht ausgeschlossen werden.



Die Suchmaßnahmen der Polizei verliefen bislang ohne Ergebnis. Hinweise auf den Verbleib des Mannes werden an die Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt unter der Telefonnummer 0921/506-2130 oder über 110 an die Einsatzzentrale Oberfranken erbeten.