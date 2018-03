Oberfranken, Mittelfranken und Unterfranken: Woher haben die Bezirke ihren Namen?

So wurden die Namen der Regierungsbezirke gebildet



Wichtige Gewässer



In den sozialen Medien machte diese Woche ein Bild die Runde, welches die Landkarte der bayerischen Regierungsbezirke zeigt. Darunter wurde gefragt, wer sich diese Namen ausgedacht hätte - denn tatsächlich erscheint die Namensgebung bei Betrachtung der Landkarte als willkürlich: Oberfranken liegt neben Unterfranken und Mittelfranken liegt unterhalb der beiden Bezirke. Zudem liegt Niederbayern über Oberbayern.Also wie wurden die Namen vergeben, wenn sie sich nicht an Süden oder Norden orientieren? Die Antwort ergibt sich bei Betrachtung der Flüsse: Der Name der Regierungsbezirke Oberfranken (Hauptstadt Bayreuth), Mittelfranken (Hauptstadt Ansbach) und Unterfranken (Hauptstadt Würzburg) bezieht sich ebenfalls wie die Namen von Ober- und NiederbayernEntsprechend liegt Oberfranken an dessen Oberlauf, Unterfranken am Unterlauf und Mittelfranken dazwischen, wobei der Main nicht durch Mittelfranken fließt. Wo diese drei Regierungsbezirke aneinander grenzen, befindet sich der Dreifrankenstein. Auch die Bezeichnung Oberbayern bezieht sich auf die relative Lage an der Donau und ihren Nebenflüssen: Stromabwärts wird Oberbayern gefolgt von Niederbayern.Der Main und die Donau gehören neben der Regnitz zu den wichtigsten Gewässern in Bayern. Der Main-Donau-Kanal verbindet Main und Donau quer durch Franken von Bamberg über Nürnberg nach Kelheim. Er ergänzt damit Rhein, Main und Donau zu einer durchgängig schiffbaren Verbindung zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer.