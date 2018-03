Oberfranken: Frau kracht in Mittelschutzplanke und löst weiteren Unfall aus

Eine 31-jährige Frau geriet laut Polizeibericht am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr auf der A9 bei Haag ins Schleudern und krachte in die Mittelschutzplanke. Sie hatte versucht dem Auto vor sich auszuweichen, welches stark abbremste.Laut Polizeibericht gab der 51-Jährige aber an, er habe nur leicht abbremsen müssen wegen dem Lastwagen vor sich. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen davon, das Auto allerdings wurde stark beschädigt. Durch den Unfall bildete sich ein acht Kilometer langer Stau.Kurz darauf ereignete sich der nächste Unfall. Als ein 23-Jähriger das Stauende übersah und dem Autofahrer vor sich drauf fuhr. Beide blieben im Gegensatz zu ihren Fahrzeugen unbeschadet. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden bei beiden Unfällen liegt bei ungefähr 14000 Euro.Augenzeugen werden gebeten sich bei der Verkehrspolizei unter der 0921/506 2330 zu melden.