Oberfranken: Feuerwehr entdeckt Toten nach Brand in Einfamilienhaus

Einen Toten forderte ein Zimmerbrand im Hummeltaler Ortsteil Pittersdorf im Kreis Bayreuth, wie die Polizei mitteilt. Einsatzkräfte entdeckten den noch unbekannten Menschen am Montagmorgen im Haus. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen.Ein Zeuge bemerkte gegen 10.30 Uhr Rauch aus dem Einfamilienhaus in der Straße "Breite Gasse" und alarmierte die Rettungskräfte. Nachdem die verständigte Feuerwehr das Gebäude betreten konnte, entdeckten die Einsatzkräfte eine tote Person in einem Zimmer der Wohnung.Weitere Teile des Hauses blieben vom Feuer verschont. Es entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro.Die Identifizierung der Person, insbesondere ob es sich hierbei möglicherweise um den 79-jährigen Hausbewohner handelt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bayreuth. Die Brandermittler haben weiterhin die Untersuchungen zur momentan noch unbekannten Brandursache übernommen.