Oberfranken aufgepasst: Hier spielt der nächste Frankentatort

Nach Nürnberg, Erlangen, Fürth, Würzburg und Bamberg wird nun auch im fünften Tatort der Nürnberger TV-Ermittler eine fränkische Stadt zum Drehort. Diesmal geht es nach Bayreuth. Der Film mit dem Titel "Ein Tag wie jeder andere" soll 2019 ausgestrahlt werden.





Wie der Bayrische Rundfunk berichtet, wird derzeit noch nach Drehorten gesucht. Und auch zum Inhalt gibt es schon erste Informationen. Eine Mordserie beschäftigt die Ermittler: jede Stunde wird ein Mensch in Bayreuth erschossen. Vor der Kamera stehen als Ermittler wieder Fabian Hinrichs, Dagmar Manzel, Andreas Leopold Schadt, Matthias Egersdörfer und Eli Wasserscheid.



Die Ausstrahlung für den vierten Franken-Tatort mit dem Titel "ich töte niemand" wird von den Fans ebenfalls mit Spannung erwartet. Hierzu schreibt der BR auf der Facebook-Seite am 22. Januar: "so wie es scheint, dauert es wohl gar nicht mehr lange, bis er gesendet wird".