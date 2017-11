Oberfranken: 26-jähriger Mann versteckt Drogen in seinen Schuhen

In einem Schuh hatte ein 26-jähriger Oberbayer rund 10 Gramm Marihuana versteckt. Am Montagvormittag hielt eine Fahndungsstreife der Verkehrspolizei den VW-Transporter aus Garmisch auf der A9 bei Pegnitz an der Rastanlage Fränkische Schweiz an. Das teilte die Verkehrspolizei Bayreuth mit.Sofort bemerkten die Beamten, dass der Fahrer unter Drogeneinwirkung stand. Auch das Verweigern des Schnelltests half ihm nicht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und durfte nicht weiterfahren. Bei der Durchsuchung des VW fiel den Polizisten im Laderaum des Transporters ein Paar Schuhe in die Hände.In einem davon war, sorgsam verpackt, der Drogenvorrat des 26-Jährigen versteckt. Das Marihuana wurde sichergestellt, der Oberbayer wird wegen der Fahrt unter Drogeneinwirkung und des Drogenbesitzes angezeigt.