Nackter Patient bedroht Klinikpersonal mit Messer

Am Freitagnachmittag riss sich ein 79-Jähriger aus Bayreuth nach einer schweren Operation im Klinikum seinen Katheter aus dem Körper und schnitt die gelegten Schläuche mit einem Obstmesser ab. Anschließend randalierte er vollständig entblößt lautstark auf einem Gang im Krankenhaus. Als ihn eine Ärztin und eine Krankenschwester beruhigen wollten, kündigte er an, dass er sie umbringen werde. Weiterhin machte er mit seinem Obstmesser mehrmals Stichbewegungen in Richtung der Hand der Ärztin.





Der Ärztin und der Krankenschwester gelang es den Mann in seinem Zimmer einzusperren, sodass keine weiteren Personen gefährdet werden konnten.



Die hinzugezogenen Polizisten der Polizeiinspektion Bayreuth-Stadt trafen den entblößten Mann in seinem Zimmer am geöffneten Fenster mit einem Obstmesser in der einen und einem Kleiderbügel in der anderen Hand an. Der Gesundheitszustand des aggressiven 79-Jährigen war nach seiner OP sehr kritisch. Den Polizisten gelang es jedoch die Situation gewaltfrei zu lösen. Nachdem der Mann nach Aufforderung sein Messer weggeworfen hatte, konnte er nach einem eindringlichen Gespräch mit den Polizisten beruhigt werden. Er blieb zur weiteren medizinischen Behandlung im Klinikum.



Der normalerweise friedliche 79-Jährige litt vermutlich noch an Nebenwirkungen einer Vollnarkose. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung.