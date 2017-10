Motorrad kollidiert im Landkreis Bayreuth mit Auto: zwei Verletzte

Zu einem schwerwiegenden Verkehrsunfall kam es am Sonntag kurz vor Siegmannsbrunn. Ein Pkw Fahrer aus dem Raum Nürnberg kollidierte mit einem Kraftradfahrer, als dieser in die Fahrbahn einbiegen wollte. Sowohl der Motorradfahrer, als auch dessen Sozia wurden nach rechts ins Bankett abgeworfen und schwer verletzt.



Beide mussten zur medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Zum Unfallhergang sucht die Polizei noch weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise nimmt die Polizei in Pegnitz, Tel.: 09241-9906-0 entgegen.