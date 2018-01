Modell des Patrouillenbootes ?Bayreuth? im Rathaus zu sehen

Willi Sachs, ehemaliger Berufssoldat der Pioniere, ist ein leidenschaftlicher Bastler, der sich vor allem Schiffsmodellen widmet. Als Ruheständler hat er den Verein ?Hilfe für die Ukraine? ins Leben gerufen und unter Beteiligung von örtlichen Transportunternehmen eine Vielzahl von humanitären Transporten in die Ukraine organisiert.

Das Modell des Bundesgrenzschutz-Patrouillenbootes hat Sachs jetzt gemeinsam mit seiner Gattin Margitte Sachs an die Stadt übergeben. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe nahm das Geschenk in Empfang. Die Initiative für die Schenkung erfolgte gemeinsam mit Stadtrat und Altoberbürgermeister Dr. Michael Hohl. Das Modell steht nun im Großen Foyer des Neuen Rathauses am Luitpoldplatz unter einem Bild des derzeit im Dienst der Bundespolizei befindlichen Patrouillenbootes ?Bayreuth?.