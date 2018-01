Mittagspause: Bayreuths beste Mittagstisch-Angebote

Beim Essen muss es in der eng getakteten Mittagspause oft schnell gehen. Bezahlbar sollte es in der Regel auch sein. Das ist auch unter Bayreuther Restaurantbesitzern kein Geheimnis. Viele von ihnen bieten deshalb spezielle Mittagstische an. Hier unsere Übersicht:





Engin's Ponte (italienisch)

Ein Nudelgericht oder ein frischer Salat für 6 Euro. Alle Speisen auch zum Mitnehmen.

Zeit:

Montag bis Freitag: 11.30 - 14 Uhr

Adresse: Opernstraße 24 - 26, direkt am Canale Grande

Website:www.engins-ponte.de





Hua Hin (Thai-Restaurant)

Täglich ein Mittagsgericht mit Vorspeise ab 5,50 Euro. Allgemein große Auswahl an Mittagsmenüs.

Zeit:

Dienstag bis Sonntag: 11.30 - 14.30 Uhr

Adresse: Ludwigstraße 30

Website:www.thai-huahin.de





Sudpfanne (fränkische Küche)

Täglich wechselndes Tagesgericht für 5,80 Euro.

Über den wöchentlichen Newsletter kann man sich bequem die aktuelle Wochenkarte zusenden lassen.

Zeit:

Donnerstag bis Dienstag: 11.30 - 14 Uhr

Adresse: Oberkonnersreuther Straße 6

Website: www.sudpfanne.com





Ganesha Tandoori Restaurant (indisch)

Mittagsmenü: große Auswahl an unterschiedlichen Gerichten ab 5 Euro inklusive Reis, einem kleinen Salat und einem Nachtisch.

Zeit:

Montag bis Freitag: 11 - 14 Uhr

Adresse: Alexanderstraße 7

Website:www.ganesha-bayreuth.de



Bürgerreuth (Italiener und Steakhaus)

Täglich wechselnde Business-Lunch Angebote - innerhalb von 20 Minuten zubereitet.

Hauptspeise inklusive Salatteller bzw. Tagessuppe und 0,25l Wasser für 9,80 Euro.

Zeit:

Montag bis Samstag: 12 - 15 Uhr

Adresse: An der Bürgerreuth 20

Website:www.buergerreuth.de





Bonsai (Asia Bistro)

Große Auswahl an Mittagsgerichten - günstig und schnell zubereitet.

Zum Beispiel: gebratene Nudeln mit Ei und Gemüse für 3,50 Euro oder die sogenannten "Meal Deals" ab 4,50 Euro (Hauptgericht mit Vorspeise).

Zeitraum:

Montag bis Samstag: 10.30 - 21 Uhr

Sonntags: 11.30 - 20.30

Adresse: Richard-Wagner-Straße 28

Website:www.bonsai-bayreuth.de





Pizza Ria (italienisch)

Mittagsspeciale: alle Classic-Pizzen für 6,50 Euro.

Zeit:

Montag bis Freitag: 11 - 17 Uhr

Adresse: Spinnerstraße 7

Website:www.pizza-ria.de





China-Haus (chinesische Küche)

Spezielles Mittagsangebot: kleines Mittagsbuffet für 7,90 Euro.

Zeit:

Dienstag bis Samstag: 12 - 14 Uhr

Adresse: Himmelkronstraße 1 - 3 (erster Stock) im Mainauenpark (ehemals Wohnwelt 2000)

Website:www.china-haus-bayreuth.de