Mit Tempo 160 durch die Baustelle: 91-jähriger Porschefahrer rast auf A9 an Polizisten vorbei

Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Autobahn und selbst einen uniformierten Streifenwagen ignorierte ein Porsche-Fahrer am Montagvormittag.



Mit stark überhöhter Geschwindigkeit überholte er das Polizeifahrzeug auf der Fahrt Richtung Berlin zwischen Trockau und Bayreuth. Erst am Beginn der Baustelle musste er bremsen, so dass die Beamten aufschließen konnten. Den Baustellenbereich befuhr der Porsche, verfolgt von der Polizei mit bis zu 160, statt der erlaubten 80 km/h.



Als die Polizisten den Rennfahrer anhielten, erwartete sie eine Überraschung. Am Steuer des Sportwagens saß ein 91 Jahre alter Schweizer. Noch vor Ort musste er das fällige Bußgeld bezahlen bevor er seine Fahrt, deutlich langsamer, fortsetzen konnte.