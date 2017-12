Mi. 17.01.2018, 14:30 ? 16 Uhr, Kreativwerkstatt im EG

Spannung und Leidenschaft: Autorinnen der Weltliteratur

Ihre Helden sind Hercule Poirot, Inspector Linley oder Commissario Brunetti. Ihre Romane schildern Milieus in England, Amerika, Italien. In ihren Büchern beschrieben psychologische Momente, die Verbrecher antreiben oder Ermittler in Gewissensnöte bringen. In der neuen Reihe von ?Literatur im Gespräch? werden Autorinnen von Kriminalliteratur ? wie Agatha Christie, Dorothy L. Sayers, Patricia Highsmith, Elisabeth George und Donna Leon ? porträtiert. Sie erhalten Einblick in das Werk der Autorinnen und hören Textpassagen. Im Anschluss ist Zeit für den Austausch und das Gespräch über das Werk. Thema sind auch die Lebens- und Zeitumstände der Autorinnen und ihre Position innerhalb literarischer Traditionen und an deren Bruchstellen.

Ein Spaziergang durch die weiblichen Gefilde der Krimi-Weltliteratur, für die man nichts mitbringen muss als Neugier und Leselust.

Leitung: Heike Komma / Kirchplatztreff , Sigrid Seebach-Blum / Stadtbibliothek

Weitere Termine: 28.03., 18.04., 16.05., 20.06.2018

