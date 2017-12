Lichterfest 2018: Feuerspektakel auf den Felsen rund um Pottenstein zur Lichterprozession

Lichterprozession in Pottenstein: Ursprung im Beschluss des Ewigen Anbetung

Traditionell feiert die Kirchengemeinde Pottenstein im Kreis Bayreuth jedes Jahr am Dreikönigstag die Lichterprozession. Über Zehntausend Besucher werden alljährlich erwartet, die sich den Lichterzauber der vielen Feuer auf den Felsen rings um Pottenstein ansehen.Der Anlass für dieses Spektakel ist der katholische Beschluss der Ewigen Anbetung, der auf das Jahr 1759 zurück geht und seinen Ursprung im Erzbistum Bamberg hat. Auf den Wunsch des Fürstbischofs Adam Friedrich von Seinsheim hin, sollte jeden Tag in einer der vielen Kirchengemeinden des Bistums Gebete abgehalten werden, so dass sozusagen ewig gebetet wird.Damals wurde ganze fünf Tage lang gefeiert - zu der Zeit, als Pottenstein noch das Ziel zahlreicher Wallfahrten war. 1905 wurde dann der 6. Januar und der Tag davor für den Brauch des Lichterfestes festgelegt. So werden auch am Dreikönigstag 2018 während der Prozession Lichter rings um die Felsenstadt aufflammen.Bei Einbruch der Dunkelheit, etwa um 17 Uhr, wird der Prozessionszug beginnen, sich durch Pottenstein zu bewegen. Zur Prozession gehören die Gläubigen der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus und deren Ministranten. Währenddessen lodern Tausende Feuer auf den umliegenden Felsen rund um das Städtchen im Landkreis Bayreuth. Zudem begleiten zahlreiche Kerzen und Lichter den Prozessionszug, die Straßen der Altstadt sind festlich geschmückt.Für das diesjährige Fest sind schon eine lange Zeit im voraus viele freiwillige Helfer an der Arbeit, um den winterlichen Höhepunkt in der Fränkischen Schweiz vorzubereiten. Denn es ist viel Planung nötig, damit am 6. Januar 2018 die vielen Feuer rechtzeitig zu Beginn der Prozession angezündet sind. Die Ehrenamtlichen werden von der Stadt Pottenstein und den heimischen Geschäften unterstützt.Der Verkehr in und außerhalb der Stadt wird geregelt. Zudem werden Sonderregelungen geschaffen, um möglichst viele Parkmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher ist am Lichterfest gesorgt. Die Anreise bis spätestens 15 Uhr wird empfohlen. Rund eine Stunde werden die Feuer brennen.